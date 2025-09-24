Kimmel torna su ABC Trump | vedremo
8.24 Dopo il ritorno in tv di Jimmy Kimmel, Trump si dice "incredulo": "ABC aveva comunicato alla Casa Bianca che lo show era stato cancellato. Perché dovrebbero mettere a repentaglio la rete trasmettendo per il 99% sporcizia democratica? Metteremo ABC alla prova per questo. L' ultima volta mi hanno dato 16 milioni". Kimmel al rientro: "Un governo che minaccia di mettere a tacere un artista che non piace al presidente è anti-Usa. Come essere umano, voglio chiarire: non ho mai avuto l'intenzione di scherzare sull'omicidio" di Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
