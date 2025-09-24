Kimmel torna in tv tra l' omaggio alla vedova Kirk e stoccate a Trump
Cupo ma provocatorio. Così il New York Times descrive il ritorno di Jimmy Kimmel in televisione dopo la sospensione di quasi una settimana decisa dalla rete Abc, di proprietà Disney, per il suo 'Jimmy Kimmel Live!'. Una misura scattata dopo che il comico commentando nel corso della sua trasmissione l'omicidio di Charlie Kirk aveva dichiarato che la " gang Maga " stava facendo di tutto per presentare il presunto assassino come " qualsiasi cosa tranne che uno di loro " cercando di ricavarne " vantaggi politici ". Kimmel, che in diversi momenti aveva la voce a tratti rotta ed è apparso sul punto di scoppiare a piangere, ha esordito con un " come stavo dicendo prima di essere interrotto " spiegando che non intendeva scherzare sull'omicidio dell'influencer conservatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: kimmel - torna
Jimmy Kimmel torna in onda? Colloqui in corso con Disney e Abc
Jimmy Kimmel torna in tv: accordo con Disney per il suo show serale
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Jimmy Kimmel torna in tv dopo lo stop e si commuove per la vedova Kirk. E Trump minaccia Abc lastampa.it/esteri/2025/09… - X Vai su X
Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione della scorsa settimana. Il conduttore riprende questa sera lo show - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy Kimmel torna in tv e si commuove parlando di Charlie Kirk: le immagini; Jimmy Kimmel torna in tv, annullata la sospensione del suo show: andrà in onda domani 23 settembre; Jimmy Kimmel torna in tv dopo le critiche di Trump.
Jimmy Kimmel torna in tv tra l'omaggio alla vedova Kirk e stoccate a Trump. Ira di Trump: "Non riesco a crederci" - Il comico ha spiegato che non intendeva "incolpare alcun gruppo specifico per le azioni di un individuo profondamente disturbato". Da msn.com
Jimmy Kimmel torna in tv e si commuove parlando di Charlie Kirk: le immagini - (LaPresse) Jimmy Kimmel è tornato in prima serata con il suo show 'Jimmy Kimmel Live! Scrive msn.com