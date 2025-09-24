Kimmel torna in tv tra l' omaggio alla vedova Kirk e stoccate a Trump

Cupo ma provocatorio. Così il New York Times descrive il ritorno di Jimmy Kimmel in televisione dopo la sospensione di quasi una settimana decisa dalla rete Abc, di proprietà Disney, per il suo 'Jimmy Kimmel Live!'. Una misura scattata dopo che il comico commentando nel corso della sua trasmissione l'omicidio di Charlie Kirk aveva dichiarato che la " gang Maga " stava facendo di tutto per presentare il presunto assassino come " qualsiasi cosa tranne che uno di loro " cercando di ricavarne " vantaggi politici ". Kimmel, che in diversi momenti aveva la voce a tratti rotta ed è apparso sul punto di scoppiare a piangere, ha esordito con un " come stavo dicendo prima di essere interrotto " spiegando che non intendeva scherzare sull'omicidio dell'influencer conservatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

