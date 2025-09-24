Kimmel torna in tv dopo il tentativo di censura di Trump e si commuove | Grazie a chi ha lottato per farmi parlare

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di polemiche e la sospensione del suo show, Jimmy Kimmel è tornato in onda con un lungo monologo. Il conduttore ha ringraziato amici, colleghi e persino avversari politici che hanno difeso il suo diritto di esprimersi. "Voglio anche menzionare i miei colleghi conduttori di late-night, il mio amico Stephen Colbert, che si trova lui stesso in questa situazione, i miei amici Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Arsenio, Kathy, Wanda, Chelsea, persino Jay. Ho sentito conduttori di late-night di altri Paesi, dall’Irlanda e dalla Germania. Il tizio in Germania mi ha persino offerto un lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Kimmel torna in tv dopo il tentativo di censura di Trump e si commuove: "Grazie a chi ha lottato per farmi parlare"

