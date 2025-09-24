Kimmel torna in tv | cosa ha detto Trump | Spazzatura democratica

Dopo una settimana di sospensione imposta da ABC, Jimmy Kimmel è tornato al timone del suo show “Jimmy Kimmel Live!” nella serata del 23 settembre. Il rientro in onda del noto conduttore è stato accompagnato da un monologo dal tono riflessivo, incentrato sul tema della libertà di espressione, che ha riacceso il dibattito pubblico e politico. La vicenda ha preso avvio in seguito ad alcune battute pronunciate da Kimmel durante una puntata precedente, considerate da alcuni spettatori come irrispettose nei confronti della recente morte di Charlie Kirk, attivista conservatore ucciso in circostanze ancora oggetto d'indagine. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Kimmel torna in tv: cosa ha detto. Trump: "Spazzatura democratica"

In questa notizia si parla di: kimmel - torna

Jimmy Kimmel torna in onda? Colloqui in corso con Disney e Abc

Jimmy Kimmel torna in tv: accordo con Disney per il suo show serale

Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda

Jimmy Kimmel torna in tv, l’attacco a Trump:”Censura anti-americana” - X Vai su X

Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione della scorsa settimana. Il conduttore riprende questa sera lo show - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione. Trump: Spazzatura democratica; Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: 'Ha provato in tutti i modi a cancellarmi'; Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione di ABC, ecco cosa ha detto.

Jimmy Kimmel torna in tv: cosa ha detto. Trump: "Spazzatura democratica" - Dopo una settimana di sospensione imposta da ABC, Jimmy Kimmel è tornato al timone del suo show “Jimmy Kimmel Live! Come scrive iltempo.it

Jimmy Kimmel torna in TV, cosa ha detto: “Non volevo sminuire la morte di Charlie Kirk. La censura è illegale” - Il monologo del comico che ha chiarito di non aver mai voluto prendersi gioco dell’omicidio di un giovane uomo, che ritiene sia da ... fanpage.it scrive