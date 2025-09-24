Khachanov porta a Sinner un cappellino con le sue facce | la reazione inaspettata dell’azzurro | Video

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è pronto all’esordio all’Atp 500 di Pechino, in Cina, contro Marin Cilic dopo la pausa post Us Open (il tabellone). Proprio nella capitale cinese, alla vigilia dell’evento – oltre al media day in cui ha parlato di vari cambiamenti in atto – Sinner è stato tra i protagonisti di un evento Nike, in cui ha condiviso il campo con altri giocatori come Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. A catturare l’attenzione, però, non è stato il suo tennis ma un particolare cappellino indossato in campo dall’azzurro. Il cappello speciale di Sinner. Hanno fatto immediatamente il giro dei social le immagini del cappello sfoggiato da Jannik Sinner, il quale non è riuscito a trattenere le risate quando ha visto questo indumento unico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

