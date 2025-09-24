Khachanov porta a Sinner un cappellino con le sue facce | la reazione inaspettata dell’azzurro | Video
Jannik Sinner è pronto all’esordio all’Atp 500 di Pechino, in Cina, contro Marin Cilic dopo la pausa post Us Open (il tabellone). Proprio nella capitale cinese, alla vigilia dell’evento – oltre al media day in cui ha parlato di vari cambiamenti in atto – Sinner è stato tra i protagonisti di un evento Nike, in cui ha condiviso il campo con altri giocatori come Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. A catturare l’attenzione, però, non è stato il suo tennis ma un particolare cappellino indossato in campo dall’azzurro. Il cappello speciale di Sinner. Hanno fatto immediatamente il giro dei social le immagini del cappello sfoggiato da Jannik Sinner, il quale non è riuscito a trattenere le risate quando ha visto questo indumento unico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: khachanov - porta
VITTORIA DI CARATTERE: L’ITALIA DISTRUGGE LA CECHIA 8-0! Che spettacolo al diamante di Trieste! Le azzurre hanno superato la sfida più importante del girone con una prestazione perfetta. Il momento che resterà nella storia porta la firma di Eli - facebook.com Vai su Facebook
Khachanov porta a Sinner un cappellino con le sue facce: la reazione inaspettata dell’azzurro | Video; Un uomo ruba il cappello a un bambino agli US Open, il gesto del tennista ha cambiato la storia.
Sinner viene sorpreso a Pechino con un cappello speciale: la reazione in campo - Protagonista di un evento in Cina, il tennista azzurro è rimasto stregato dall'accessorio indossato da un tifoso ... Si legge su corrieredellosport.it
Sinner-Alcaraz, allenamento fianco a fianco agli US Open. VIDEO - Il campione di Wimbledon era infatti impegnato sul P1 con il russo Khachanov, lo spagnolo sul P2, situato ... Secondo sport.sky.it