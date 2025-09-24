Kevin Spacey al Lucca Film Festival Amo l’Italia e sono grato per questa opportunità

Il solito sguardo enigmatico, la voce calma e la sua tipica espressione dalle mille sfumature. Al pari dei suoi personaggi, capaci di essere contemporaneamente mansueti e pericolosi. Nel pomeriggio di domenica 21 settembre Kevin Spacey ha aperto la sua Masterclass nella Chiesa di San Francesco di Lucca, location scelta per accogliere la grande affluenza di pubblico. L’evento era parte del programma del Lucca Film Festival, che già il sabato sera aveva omaggiato l’attore americano con un premio alla carriera e con l’anteprima mondiale del suo nuovo film, 1780. Non si è trattato solo di una masterclass sul mestiere dell’attore, ma una lezione anche su come tornare a questo lavoro dopo anni di “esilio forzato”. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Kevin Spacey al Lucca Film Festival “Amo l’Italia e sono grato per questa opportunità”

