progetti futuri di millie bobby brown: dal cinema alle serie tv. Con il termine della sua partecipazione a Stranger Things, la carriera di Millie Bobby Brown si prepara a una nuova fase, caratterizzata da ruoli di grande rilevanza nel panorama cinematografico e televisivo. La giovane attrice, già nota per aver conquistato un pubblico internazionale, sembra pronta a interpretare personaggi di forte impatto emotivo e storico. In questo contesto, emergono dettagli sui prossimi progetti che potrebbero consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore dell’intrattenimento. il ruolo di millie bobby brown nel film su kerri strug. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Kerri strug protagonista nel film perfect con millie bobby brown

Millie Bobby Brown interpreterà l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect

PERFECT: THOMASIN MCKENZIE SARÀ KERRI STRUG NEL NUOVO FILM DI OLIVIA WILDE; Dakota Johnson protagonista nel nuovo film di Olivia Wilde; MCKENNA GRACE RECITERÀ IN PERFECT, NUOVO FILM DI OLIVIA WILDE.

kerri strug protagonista filmMillie Bobby Brown interpreterà l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect - Con il suo ruolo di Undici in Stranger Things che volge al termine, Millie Bobby Brown ha trovato il suo prossimo grande personaggio. Lo riporta cinefilos.it

