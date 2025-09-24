Netflix e Millie Bobby Brown si preparano a portare sullo schermo la storia di un’atleta olimpica. Una collaborazione tra Netflix e l’attrice Millie Bobby Brown sembra essere in fase avanzata, con l’obiettivo di raccontare la vicenda di una figura di spicco dello sport olimpico. La partnership, consolidata da diversi progetti dell’attrice per la piattaforma streaming, si arricchisce ora di un nuovo capitolo che promette di catturare l’attenzione del pubblico. il progetto cinematografico e il ruolo di millie bobby brown. Il film “Perfect” e la regia di Gia Coppola. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, Millie Bobby Brown è in trattative finali per interpretare il ruolo principale nel film intitolato “Perfect”, diretto da Gia Coppola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kerri strug biopic con millie bobby brown: novità su netflix