Ragazza in scooter travolta da un tir alla FoceSan Gerardo Sagredo: Il Martire Celebrato il 24 SettembreTrump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, ...Le teorie del complotto sull’omicidio di Iryna ZarutskaEmma Watson torna a parlare della scelta di lasciare il cinema: «Sono ...Trump: "Ho fatto cessare sette guerre, merito il Nobel per la pace" – ...La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è ...No, Charlie Kirk non è stato ucciso da un droneFiller episode di supernatural: i 10 migliori classificatiTajani: Hamas complice massacro a GazaAddio sacco e cavi: la scopa ciclonica di Hoover oggi costa meno su ...Luca Zaia, il ringraziamento al presidente uscente sui manifesti: ...Morta a 87 anni Claudia Cardinale, musa e diva del cinema italianoBombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ...24 settembre, dalla Toscana all’Umbria: gli eventi speciali ...Buon compleanno Alessia Merz, M. Pia di Savoia, Claudio Martelli…La regina del mattone, il fan del Circeo, chi guadagna più di Meloni. ...Addio a Claudia Cardinale, si spegne a 87 anni l’icona del cinema ...Ribolliti conquista Reazione a Catena con la parola sottileAumento dei prezzi Disney e Hulu: cosa sapereNuovo daredevil: svelato il primo sguardo a fearless"Chrono Follia" torna a Padova: la mostra-scambio dei migliori ...Chi è la multinazionale che vuol rilanciare il marchio BurgezCosa si nasconde dietro al successo delle università telematicheTrump loda Milei: “Lavoreremo insieme per il successo”Oroscopo di oggi mercoledì 24 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le ...Claudia Cardinale, il figlio nascosto, gli amori proibiti e la ...Migliori serie hbo dall’età d’oro della televisione (2000-2023)Marciapiede pericoloso in via Vinciprova, la denuncia di un ...The Batman 2: un villain inedito legato al passato di Bruce Wayne nel ...Mobbing sul lavoro, due casi al giorno. L'identikit: colpite le donne ...Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, ...Napoli, anima del Mediterraneo: una città aperta al mondo tra storia, ...Billie Lourd e Anthony Carrigan: la coppia perfetta nella vita adultaIl primo trailer di the bride sfida le aspettative e abbraccia la ...Stasera in TV: programma, film e show del mercoledì 24 settembre 2025Meloni all’Onu prova a ‘stanare’ opposizioni: “Sì a Palestina ma a ...Trump: “Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia”Salis, prima vittoria sull’immunità. Ora ultima parola alla plenariaTornano le Magic Hours a San Marino Outlet con sconti imperdibili, Dj ...Al via le imperdibili Magic Hours a San Marino Outlet Experience tra ...Regionali Campania, De Luca: “Fico? Incontro chiunque ma non ascolto ...Nato:Mosca fermi escalation o reagiremoVIDEO / Milano Fashion Week, all’evento Diesel c’è Diletta LeottaClaudia Cardinale, i capolavori del cinema, gli amori e i film con i ...Ucraina, giorno 1.309 di guerra: le notizie in direttaM.O., il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ...Burberry chiude la Fashion Week con un omaggio rock a Ozzy OsbourneSi è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale ...Kingpin: il villain più importante dell’universo ultimateX-Men svela la nuova saga ‘Shadows of Tomorrow’Redenzione di flyte in slow horses stagione 5 dopo il fallimento ...Calcio serie C, il Grifo cola ancora a picco. Furia Braglia: "Stare ...Obi ucciso e fatto a pezzi, c'è un indagatoSerie C | Bra-Livorno 0-1, Formisano: "Vittoria meritata. Le voci ...Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di MeloniColpa dei migranti, della bufala sul clima e dell’Onu «inutile»Curde, abiti e storiaA Kupiansk, lontano dall’Onu e dalla pace, succede di tuttoMilano, gli arresti prima degli scontri a volto scopertoTrumplandia contro Nazioni unite«Uniamo le lotte per la Palestina»Washington preme: forze arabe a Gaza, senza HamasDroni sorvolano Copenaghen, aeroporto in tiltLa guerra al paracetamolo mette a rischio la salute di donne e fetiAddio caos nelle chiamate di gruppo WhatsApp: arriva il menu ...“Napoli? Non sono impressionato”: l’annuncio shock arriva da un noto ...Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al ...“La matita non morirà mai e i giovani stanno tornando a usarla”Dimentica piedi gonfi e doloranti: il massaggiatore plantare shiatsu ...Trump all’assalto di Ue e Onu. Show su guerre e migrantiSalis vince il primo round. Confermata l’immunità con un solo voto di ...Caso Scarpinato, Conte difende l’ex magistrato anti-mafia nel mirino ...La Russia accusa l’UE e la NATO di voler occupare militarmente la ...La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia ...Addio a Claudia Cardinale, mito del cinema italiano. Aveva 87 anniTajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si ...Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di ...L’attentatore di Trump viene giudicato colpevole su tutti i capi ...Claudia Cardinale, addio all'icona di bellezza degli anni '60Come battere nonna seta in hollow knight: silksongJason Momoa: il percorso straordinario in TV da Frontier a See e ...Oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: amore, ...Oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno ...Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 24 Settembre 2025: I Numeri ...Milan-Lecce, le pagelle: finalmente Gimenez, 6,5. Bartesaghi, che ...Il Real suona la sesta. Mbappé e Vinicius stendono il Levante, ora il ...Arezzo e Ravenna, prove di forza. Ascoli e Juve Next Gen non mollanoUltimissime Juve LIVE: il tabellone di Coppa Italia dei bianconeri, ...Pedro Felipe esulta sui social dopo il gol decisivo con la Juventus ...Serie C | Bra-Livorno 0-1, le pagelle: Ciobanu evita il pari ...Peschereccio affonda al largo di Punta Penne: equipaggio salvato dai ...Brescia: l'8 marzo 2026 la 24ª edizione della BamBiomattone: l’invenzione bresciana per portare la canapa in ediliziaCalci e pugni a pazienti e infermieri, Ugl: "Atto intollerabile. ...Pressione fiscale nei capoluoghi lombardi: Brescia tra i Comuni più ...Banca Santa Giulia: l'utile cresce e supera i 3 milioni di euroBrescia: Xavier Rudd al teatro ClericiPolpenazze: archeotrekking al sito palafitticolo del LuconeNave: Il grande showLonato: musica & meditazione per la paceNave: Asuma Brazilian 4et alla Milietta«Aurora popolare», canzoni di lotta tra disillusione e speranzaSanità territoriale, l’Agenas certifica il fallimento del PnrrZen Circus: «Abbiamo voluto dare voce agli antagonisti»Giorgi Parisi: «Fermiamo i rapporti commerciali con Israele»«Scioperare contro il genocidio non è violenza». Un appelloIn parlamento va in scena la «santificazione» di KirkPalestina, la sparizione sotto pulizia etnicaSchegge anni 90 e i fantasmi della psichedeliaLibertà dadaista, un antidoto contro le guerreBilly Joel, un tocco classico nella Grande melaJashari: “Come sto? Bene meglio meglio”. Buoni segnali sul suo ...Milan-Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”Milan-Lecce, Bartesaghi: “Ci siamo posti un obiettivo quest’anno”Panucci: “Abbiamo stadi bruttissimi. Non siamo più all’altezza. Per ...Calcio, Coppa Italia 2025-2026: approdano agli ottavi Milan, Cagliari ...BergamoScienza 2025, giovedì 25 settembre si aprono le prenotazioniBarcellona, nuovo stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 ...Coppa Italia: Milan batte Lecce 3-0, gol di Gimenez, Nkunku e PulisicAccadde oggi: 24 settembre, debutta Nevermind dei NirvanaLanducci sembra Allegri: "Milan, un gruppo meraviglioso. Il Napoli? ...Claudia Cardinale, una vita privata tra ombre e luciSerie A Women’s Cup, Roma prima finalista! Battuta la Lazio nel derby ...Pulisic lancia il Milan e avvisa la Juve: ha detto questo in vista ...Milan, Landucci: “L’obiettivo? E’ tenere tranquillo Allegri”Il Milan non fa sconti: tre gol al Lecce rimasto in dieci dopo appena ...L’intelligenza artificiale rivoluziona gli apparecchi acustici: una ...UFFICIALE: John Cena vs AJ Styles a Crown Jewel, niente rematch con ...Landucci: “Il Napoli è forte, ma vi svelo il nostro approccio. ...Madone, moto contro auto: muore un 29enneMilan-Lecce, Di Francesco: “Camarda ha troppe pressioni”Milan-Lecce, Landucci: “E’ banale, ma se segni e non prendi gol ...Acqua da tutte le partiBrindisi, peschereccio affonda a Punta Penne: tre uomini tratti in ...È morta Claudia Cardinale, la diva del cinema italiano che fece ...Juventus, come mai mancano già le energie?Manifestazioni per Gaza: 9 arresti e 13 denunce. E sono 76 i ...Affari Tuoi, "poverina": beffa per AliceReazione a Catena 23 settembre 2025: i Ribolliti vincono 5.750 euroKpop demon hunters perde il primo posto ma continua a dominare su ...Dying Light: guida completa per farmare materiali preziosiPronostici di oggi 24 settembre: Nizza-Roma in Europa League, Coppa ...Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionanteTentato omicidio Trump, Ryan Routh tenta di togliersi la vita dopo il ...Carnevali sicuro: «Ecco che impressione mi hanno fatto Napoli e Inter ...Landucci dopo la vittoria del Milan: «Sono contento di come lavora ...Tensione a Nizza, contatti tra i tifosi francesi e gli ultras della ...Cinema: è morta Claudia Cardinale, aveva 87 anniZanzara tigre, disinfestazione in tre nuove aree a Carpi

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Le teorie del complotto sull’omicidio di Iryna Zarutska

Le teorie del complotto sull’omicidio di Iryna Zarutska

Il 22 agosto 2025, a Charlotte, North Carolina, Usa, la ventitreenne ucraina rifugiata, Iryna Zaru... ► open.online

Giorgi Parisi: «Fermiamo i rapporti commerciali con Israele»

Giorgi Parisi: «Fermiamo i rapporti commerciali con Israele»

Il premio Nobel Giorgio Parisi ieri era attesissimo all’incontro sul genocidio organizzato dalla re... ► ilmanifesto.it

Cosa si nasconde dietro al successo delle università telematiche

Cosa si nasconde dietro al successo delle università telematiche

Un fenomeno marginale fino a pochi anni fa. Oggi, una scelta sempre più condivisa nel panorama uni... ► milanotoday.it

Meloni all’Onu prova a ‘stanare’ opposizioni: “Sì a Palestina ma a due condizioni”

Meloni all’Onu prova a ‘stanare’ opposizioni: “Sì a Palestina ma a due condizioni”

(Adnkronos) – La maggioranza porterà in Aula una mozione sul riconoscimento della Palestina, ma con... ► webmagazine24.it

Nuovo daredevil: svelato il primo sguardo a fearless

Nuovo daredevil: svelato il primo sguardo a fearless

Il mondo Marvel sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con l’introduzione di nuovi person... ► jumptheshark.it

Panucci: “Abbiamo stadi bruttissimi. Non siamo più all’altezza. Per Milan e Inter …”

Panucci: “Abbiamo stadi bruttissimi. Non siamo più all’altezza. Per Milan e Inter …”

Christian Panucci ha parlato dagli studi di 'Mediaset' nel post-partita di Milan-Lecce. Ecco le sue ... ► pianetamilan.it

Addio caos nelle chiamate di gruppo WhatsApp: arriva il menu unificato e tornano le spunte blu

Addio caos nelle chiamate di gruppo WhatsApp: arriva il menu unificato e tornano le spunte blu

WhatsApp sta implementando una serie di novità per migliorare l’esperienza utente, in particolare p... ► screenworld.it

Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia"

Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia"

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per ... ► tgcom24.mediaset.it

Milan Lecce, Di Francesco: “Camarda ha troppe pressioni”

Milan Lecce, Di Francesco: “Camarda ha troppe pressioni”

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, pa... ► pianetamilan.it

Marciapiede pericoloso in via Vinciprova, la denuncia di un cittadino: “Vergogna”

Marciapiede pericoloso in via Vinciprova, la denuncia di un cittadino: “Vergogna”

Un marciapiede dissestato in via Vinciprova, a Salerno, mette a rischio la sicurezza dei pedoni. A... ► salernotoday.it

Landucci dopo la vittoria del Milan: «Sono contento di come lavora questa squadra. Bisogna continuare a lavorare, ecco il nostro obiettivo»

Landucci dopo la vittoria del Milan: «Sono contento di come lavora questa squadra. Bisogna continuare a lavorare, ecco il nostro obiettivo»

di Redazione JuventusNews24Landucci dopo la vittoria del Milan contro il Lecce: tutte le dichiarazio... ► juventusnews24.com

La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio

La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio

La Lega di Matteo Salvini, nel tentativo di rilanciare le accuse contro Ilaria Salis, proprio nel ... ► open.online

Napoli, anima del Mediterraneo: una città aperta al mondo tra storia, cultura e rinascita

Napoli, anima del Mediterraneo: una città aperta al mondo tra storia, cultura e rinascita

Napoli è molto più di una città italiana: è un crocevia di civiltà, un ponte tra passato e futuro, ... ► laprimapagina.it

Trump all’assalto di Ue e Onu. Show su guerre e migranti

Trump all’assalto di Ue e Onu. Show su guerre e migranti

Un Trump show è andato in onda ieri all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente ameri... ► lanotiziagiornale.it

Trump: "Ho fatto cessare sette guerre, merito il Nobel per la pace" – Il video

Trump: "Ho fatto cessare sette guerre, merito il Nobel per la pace" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Ho fatto cessare sette guerre e merito come riconoscimento... ► open.online

Arezzo e Ravenna, prove di forza. Ascoli e Juve Next Gen non mollano

Arezzo e Ravenna, prove di forza. Ascoli e Juve Next Gen non mollano

Tutte vincenti le prime tre del girone B. Il Guidonia festeggia la prima nel suo stadio. Il Gubbio c... ► gazzetta.it

No, Charlie Kirk non è stato ucciso da un drone

No, Charlie Kirk non è stato ucciso da un drone

Stanno fiorendo diverse teorie del complotto attorno all’omicidio di Charlie Kirk. Generalmente i ... ► open.online

Nave: Il grande show

Nave: Il grande show

Musica, danza e magia... per beneficenza. Unisciti a noi per una serata speciale. Per prenotare ch... ► bresciatoday.it

La guerra al paracetamolo mette a rischio la salute di donne e feti

La guerra al paracetamolo mette a rischio la salute di donne e feti

Anche a Donald Trump piace la linea complottista scelta dal suo ministro della sanità Robert Kenned... ► ilmanifesto.it

Burberry chiude la Fashion Week con un omaggio rock a Ozzy Osbourne

Burberry chiude la Fashion Week con un omaggio rock a Ozzy Osbourne

La Fashion Week londinese si è conclusa con uno spettacolo che ha mescolato moda e nostalgia music... ► ilfogliettone.it

Dying Light: guida completa per farmare materiali preziosi

Dying Light: guida completa per farmare materiali preziosi

In un contesto di sopravvivenza come quello offerto da Dying Light: The Beast, la raccolta di mater... ► jumptheshark.it

Oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 25 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Prev... ► atomheartmagazine.co

«Aurora popolare», canzoni di lotta tra disillusione e speranza

«Aurora popolare», canzoni di lotta tra disillusione e speranza

Dieci brani per raccontare un momento e la propria visione del mondo. I Ministri tornano con un dis... ► ilmanifesto.it

San Gerardo Sagredo: Il Martire Celebrato il 24 Settembre

San Gerardo Sagredo: Il Martire Celebrato il 24 Settembre

Chi era San Gerardo Sagredo? San Gerardo Sagredo nacque in una famiglia nobile a Venezia e fin da g... ► quotidiano.net

Trumplandia contro Nazioni unite

Trumplandia contro Nazioni unite

C’è un uomo solo al comando, la sua cravatta è rossa, il suo nome è Donald Trump. Lui ha ragione su... ► ilmanifesto.it

Oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti ... ► atomheartmagazine.co

Ucraina, giorno 1.309 di guerra: le notizie in diretta

Ucraina, giorno 1.309 di guerra: le notizie in diretta

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per ... ► tgcom24.mediaset.it

Droni sorvolano Copenaghen, aeroporto in tilt

Droni sorvolano Copenaghen, aeroporto in tilt

Sono almeno 30mila i passeggeri coinvolti e diverse decine i voli cancellati o in ritardo nella gio... ► ilmanifesto.it

Brindisi, peschereccio affonda a Punta Penne: tre uomini tratti in salvo

Brindisi, peschereccio affonda a Punta Penne: tre uomini tratti in salvo

Tragedia sfiorata nella serata odierna a Punta Penne, il tratto di mare a Sud del litorale di Brindi... ► quotidianodipuglia.i

Biomattone: l’invenzione bresciana per portare la canapa in edilizia

Biomattone: l’invenzione bresciana per portare la canapa in edilizia

Un mattone isolante che regola l'umidità dell'aria e fissa CO?: si chiama Biomattone ed è la nuova... ► bresciatoday.it

Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionante

Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionante

Zlatan Ibrahimovi? apre le porte della sua sala dei trofei, battezzata “Legazy”, mostrando riconosci... ► video.gazzetta.it

Milano, gli arresti prima degli scontri a volto scoperto

Milano, gli arresti prima degli scontri a volto scoperto

Prima i fermi e poi gli scontri. È singolare la dinamica della giornata di mobilitazione per Gaza a... ► ilmanifesto.it

The Batman 2: un villain inedito legato al passato di Bruce Wayne nel prossimo film?

The Batman 2: un villain inedito legato al passato di Bruce Wayne nel prossimo film?

Il mistero che avvolge il villain di The Batman 2 si infittisce, ma allo stesso tempo sembra dissip... ► screenworld.it

«Scioperare contro il genocidio non è violenza». Un appello

«Scioperare contro il genocidio non è violenza». Un appello

Immagini e parole sono il nostro strumento di lavoro, sappiamo essere qualcosa di vivo che può muta... ► ilmanifesto.it

Obi ucciso e fatto a pezzi, c

Obi ucciso e fatto a pezzi, c'è un indagato

C’è un indagato per l’omicidio di Bala Sagor, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Sp... ► perugiatoday.it

Nato:Mosca fermi escalation o reagiremo

Nato:Mosca fermi escalation o reagiremo

0.11 "La Russia è pienamente responsabile di queste azioni che costituiscono una escalation, rischi... ► televideo.rai.it

Billie Lourd e Anthony Carrigan: la coppia perfetta nella vita adulta

Billie Lourd e Anthony Carrigan: la coppia perfetta nella vita adulta

quando e dove vedere “Adulthood” La pellicola “Adulthood” è disponibile attualmente su piattaforme ... ► jumptheshark.it

«Uniamo le lotte per la Palestina»

«Uniamo le lotte per la Palestina»

Guido Lutrario, esecutivo nazionale Usb, che sciopero è stato quello di lunedì? Uno sciopero genera... ► ilmanifesto.it

Jason Momoa: il percorso straordinario in TV da Frontier a See e Chief of War

Jason Momoa: il percorso straordinario in TV da Frontier a See e Chief of War

Il panorama televisivo contemporaneo si arricchisce di produzioni che uniscono forte impatto narrat... ► jumptheshark.it

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 24 Settembre 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 24 Settembre 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 24 settembre 2025, segui con noi in... ► atomheartmagazine.co

Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di Meloni

Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di Meloni

Prima ha provato, a reti unificate, a bollare la marea delle piazze propal di lunedì come violenti ... ► ilmanifesto.it

Buon compleanno Alessia Merz, M. Pia di Savoia, Claudio Martelli…

Buon compleanno Alessia Merz, M. Pia di Savoia, Claudio Martelli…

Buon compleanno Maria Pia di Savoia, Claudio Martelli, Alessia Merz, Corrado Stajano, Italo Zilioli... ► romadailynews.it

Filler episode di supernatural: i 10 migliori classificati

Filler episode di supernatural: i 10 migliori classificati

Il mondo delle serie televisive è ricco di episodi che, pur non contribuendo direttamente allo svil... ► jumptheshark.it

Milan Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”

Milan Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”

Berisha, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedi... ► pianetamilan.it

A Kupiansk, lontano dall’Onu e dalla pace, succede di tutto

A Kupiansk, lontano dall’Onu e dalla pace, succede di tutto

«E cosa vuol dire pace?» chiede Andriy al terzo bicchiere di “Coca speciale”. Il proprietario o la ... ► ilmanifesto.it

La regina del mattone, il fan del Circeo, chi guadagna più di Meloni. Beni e redditi dei parlamentari romani

La regina del mattone, il fan del Circeo, chi guadagna più di Meloni. Beni e redditi dei parlamentari romani

C’è chi, con la carica da parlamentare, ha raddoppiato il proprio reddito, ma si accontenta comunq... ► romatoday.it

Redenzione di flyte in slow horses stagione 5 dopo il fallimento della stagione 4

Redenzione di flyte in slow horses stagione 5 dopo il fallimento della stagione 4

La serie televisiva Slow Horses si conferma tra i thriller più apprezzati degli ultimi anni, grazie... ► jumptheshark.it

La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni

La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni

Dopo quarant’anni di servizio per la Marina Militare italiana, la storica portaerei Giuseppe Garib... ► open.online

Accadde oggi: 24 settembre, debutta Nevermind dei Nirvana

Accadde oggi: 24 settembre, debutta Nevermind dei Nirvana

L’album consacrò definitivamente la band, arrivando a vendere circa 30 milioni di copie Il 24 sette... ► fremondoweb.com

Peschereccio affonda al largo di Punta Penne: equipaggio salvato dai vigili del fuoco

Peschereccio affonda al largo di Punta Penne: equipaggio salvato dai vigili del fuoco

BRINDISI - Il peschereccio è affondato, ma le persone a bordo si sono salvate, grazie all'interven... ► brindisireport.it

Stasera in TV: programma, film e show del mercoledì 24 settembre 2025

Stasera in TV: programma, film e show del mercoledì 24 settembre 2025

La programmazione televisiva di questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, offre un’ampia varietà di... ► jumptheshark.it

24 settembre, dalla Toscana all’Umbria: gli eventi speciali dell’autunno

24 settembre, dalla Toscana all’Umbria: gli eventi speciali dell’autunno

Firenze, 22 settembre 2025 – Dalla Toscana all’Umbria e non solo. In autunno l’Italia rivela un vol... ► lanazione.it

Sanità territoriale, l’Agenas certifica il fallimento del Pnrr

Sanità territoriale, l’Agenas certifica il fallimento del Pnrr

È allarme rosso per la riforma della sanità territoriale. Manca meno di un anno alla fine del Pnrr,... ► ilmanifesto.it

Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”

Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”

In Milan-Lecce di stasera Christian Pulisic ha messo nuovamente la sua firma: gol appena entrato in ... ► pianetamilan.it

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

Auto blu, consulenze, pranzi e cene in mensa, convegni, servizi di pulizia e persino visite medich... ► open.online

Il Milan non fa sconti: tre gol al Lecce rimasto in dieci dopo appena 18 minuti

Il Milan non fa sconti: tre gol al Lecce rimasto in dieci dopo appena 18 minuti

MILANO - Il Lecce esce mestamente dalla Coppa Italia davanti a un Milan che passeggia sulla condiz... ► lecceprima.it

Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere – Il video

Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Da Trump critiche legittime e condivisibili sulle proposte... ► open.online

Pronostici di oggi 24 settembre: Nizza Roma in Europa League, Coppa Italia, La Liga

Pronostici di oggi 24 settembre: Nizza Roma in Europa League, Coppa Italia, La Liga

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 24 settembre. Il bis di Gasperini in Europa leagu... ► infobetting.com

Trump: “Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia”

Trump: “Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia”

(Adnkronos) – L'Ucraina può riconquistare tutto il territorio occupato dalla Russia, i paesi della ... ► webmagazine24.it

Landucci: “Il Napoli è forte, ma vi svelo il nostro approccio. Decisiva? Siamo alla quinta giornata”, poi l’annuncio sulla rosa azzurra

Landucci: “Il Napoli è forte, ma vi svelo il nostro approccio. Decisiva? Siamo alla quinta giornata”, poi l’annuncio sulla rosa azzurra

Il Milan è pronto a sfidare il Napoli in Serie A, dopo la dimostrazione di forza in Coppa Italia co... ► spazionapoli.it

M.O., il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c

M.O., il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà" | Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento"

Schlein: "Dal premier giochi di prestigio sulla Palestina". Macron: "Trump vuole il Nobel per la Pac... ► tgcom24.mediaset.it

Curde, abiti e storia

Curde, abiti e storia

Nata a Vienna e cresciuta negli Stati Uniti, Lara Dizeyee è una stilista e artista curda. Figlia de... ► ilmanifesto.it