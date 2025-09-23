Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
‘Ndrangheta: maxi-operazione contro i Piromalli, 26 arresti tra cui il boss ottantenne ilfogliettone.it
Libertà dadaista, un antidoto contro le guerre ilmanifesto.it
Barcellona, nuovo stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi calcionews24.com
X-Men svela la nuova saga ‘Shadows of Tomorrow’ jumptheshark.it
Milan Lecce, le parole di Landucci: «Ecco qual è l’obiettivo del Milan. Allegri? E’ il nostro allenatore ed è ... calcionews24.com
Flotilla per Gaza, scoppia la polemica: dimissioni per la presenza di attivisti Lgbtq+ thesocialpost.it
Le teorie del complotto sull’omicidio di Iryna Zarutska
Il 22 agosto 2025, a Charlotte, North Carolina, Usa, la ventitreenne ucraina rifugiata, Iryna Zaru... ► open.online
Giorgi Parisi: «Fermiamo i rapporti commerciali con Israele»
Il premio Nobel Giorgio Parisi ieri era attesissimo all’incontro sul genocidio organizzato dalla re... ► ilmanifesto.it
Cosa si nasconde dietro al successo delle università telematiche
Un fenomeno marginale fino a pochi anni fa. Oggi, una scelta sempre più condivisa nel panorama uni... ► milanotoday.it
Meloni all’Onu prova a ‘stanare’ opposizioni: “Sì a Palestina ma a due condizioni”
(Adnkronos) – La maggioranza porterà in Aula una mozione sul riconoscimento della Palestina, ma con... ► webmagazine24.it
Nuovo daredevil: svelato il primo sguardo a fearless
Il mondo Marvel sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con l’introduzione di nuovi person... ► jumptheshark.it
Panucci: “Abbiamo stadi bruttissimi. Non siamo più all’altezza. Per Milan e Inter …”
Christian Panucci ha parlato dagli studi di 'Mediaset' nel post-partita di Milan-Lecce. Ecco le sue ... ► pianetamilan.it
Addio caos nelle chiamate di gruppo WhatsApp: arriva il menu unificato e tornano le spunte blu
WhatsApp sta implementando una serie di novità per migliorare l’esperienza utente, in particolare p... ► screenworld.it
Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli" | Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia"
Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per ... ► tgcom24.mediaset.it
Milan Lecce, Di Francesco: “Camarda ha troppe pressioni”
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, pa... ► pianetamilan.it
Marciapiede pericoloso in via Vinciprova, la denuncia di un cittadino: “Vergogna”
Un marciapiede dissestato in via Vinciprova, a Salerno, mette a rischio la sicurezza dei pedoni. A... ► salernotoday.it
Landucci dopo la vittoria del Milan: «Sono contento di come lavora questa squadra. Bisogna continuare a lavorare, ecco il nostro obiettivo»
di Redazione JuventusNews24Landucci dopo la vittoria del Milan contro il Lecce: tutte le dichiarazio... ► juventusnews24.com
La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio
La Lega di Matteo Salvini, nel tentativo di rilanciare le accuse contro Ilaria Salis, proprio nel ... ► open.online
Napoli, anima del Mediterraneo: una città aperta al mondo tra storia, cultura e rinascita
Napoli è molto più di una città italiana: è un crocevia di civiltà, un ponte tra passato e futuro, ... ► laprimapagina.it
Trump all’assalto di Ue e Onu. Show su guerre e migranti
Un Trump show è andato in onda ieri all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente ameri... ► lanotiziagiornale.it
Trump: "Ho fatto cessare sette guerre, merito il Nobel per la pace" – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Ho fatto cessare sette guerre e merito come riconoscimento... ► open.online
Arezzo e Ravenna, prove di forza. Ascoli e Juve Next Gen non mollano
Tutte vincenti le prime tre del girone B. Il Guidonia festeggia la prima nel suo stadio. Il Gubbio c... ► gazzetta.it
No, Charlie Kirk non è stato ucciso da un drone
Stanno fiorendo diverse teorie del complotto attorno all’omicidio di Charlie Kirk. Generalmente i ... ► open.online
Nave: Il grande show
Musica, danza e magia... per beneficenza. Unisciti a noi per una serata speciale. Per prenotare ch... ► bresciatoday.it
La guerra al paracetamolo mette a rischio la salute di donne e feti
Anche a Donald Trump piace la linea complottista scelta dal suo ministro della sanità Robert Kenned... ► ilmanifesto.it
Burberry chiude la Fashion Week con un omaggio rock a Ozzy Osbourne
La Fashion Week londinese si è conclusa con uno spettacolo che ha mescolato moda e nostalgia music... ► ilfogliettone.it
Dying Light: guida completa per farmare materiali preziosi
In un contesto di sopravvivenza come quello offerto da Dying Light: The Beast, la raccolta di mater... ► jumptheshark.it
Oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno
Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 25 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Prev... ► atomheartmagazine.co
«Aurora popolare», canzoni di lotta tra disillusione e speranza
Dieci brani per raccontare un momento e la propria visione del mondo. I Ministri tornano con un dis... ► ilmanifesto.it
San Gerardo Sagredo: Il Martire Celebrato il 24 Settembre
Chi era San Gerardo Sagredo? San Gerardo Sagredo nacque in una famiglia nobile a Venezia e fin da g... ► quotidiano.net
Trumplandia contro Nazioni unite
C’è un uomo solo al comando, la sua cravatta è rossa, il suo nome è Donald Trump. Lui ha ragione su... ► ilmanifesto.it
Oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni
Oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti ... ► atomheartmagazine.co
Ucraina, giorno 1.309 di guerra: le notizie in diretta
Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per ... ► tgcom24.mediaset.it
Droni sorvolano Copenaghen, aeroporto in tilt
Sono almeno 30mila i passeggeri coinvolti e diverse decine i voli cancellati o in ritardo nella gio... ► ilmanifesto.it
Brindisi, peschereccio affonda a Punta Penne: tre uomini tratti in salvo
Tragedia sfiorata nella serata odierna a Punta Penne, il tratto di mare a Sud del litorale di Brindi... ► quotidianodipuglia.i
Biomattone: l’invenzione bresciana per portare la canapa in edilizia
Un mattone isolante che regola l'umidità dell'aria e fissa CO?: si chiama Biomattone ed è la nuova... ► bresciatoday.it
Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionante
Zlatan Ibrahimovi? apre le porte della sua sala dei trofei, battezzata “Legazy”, mostrando riconosci... ► video.gazzetta.it
Milano, gli arresti prima degli scontri a volto scoperto
Prima i fermi e poi gli scontri. È singolare la dinamica della giornata di mobilitazione per Gaza a... ► ilmanifesto.it
The Batman 2: un villain inedito legato al passato di Bruce Wayne nel prossimo film?
Il mistero che avvolge il villain di The Batman 2 si infittisce, ma allo stesso tempo sembra dissip... ► screenworld.it
«Scioperare contro il genocidio non è violenza». Un appello
Immagini e parole sono il nostro strumento di lavoro, sappiamo essere qualcosa di vivo che può muta... ► ilmanifesto.it
Obi ucciso e fatto a pezzi, c'è un indagato
C’è un indagato per l’omicidio di Bala Sagor, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Sp... ► perugiatoday.it
Nato:Mosca fermi escalation o reagiremo
0.11 "La Russia è pienamente responsabile di queste azioni che costituiscono una escalation, rischi... ► televideo.rai.it
Billie Lourd e Anthony Carrigan: la coppia perfetta nella vita adulta
quando e dove vedere “Adulthood” La pellicola “Adulthood” è disponibile attualmente su piattaforme ... ► jumptheshark.it
«Uniamo le lotte per la Palestina»
Guido Lutrario, esecutivo nazionale Usb, che sciopero è stato quello di lunedì? Uno sciopero genera... ► ilmanifesto.it
Jason Momoa: il percorso straordinario in TV da Frontier a See e Chief of War
Il panorama televisivo contemporaneo si arricchisce di produzioni che uniscono forte impatto narrat... ► jumptheshark.it
Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 24 Settembre 2025: I Numeri Vincenti di oggi
Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 24 settembre 2025, segui con noi in... ► atomheartmagazine.co
Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di Meloni
Prima ha provato, a reti unificate, a bollare la marea delle piazze propal di lunedì come violenti ... ► ilmanifesto.it
Buon compleanno Alessia Merz, M. Pia di Savoia, Claudio Martelli…
Buon compleanno Maria Pia di Savoia, Claudio Martelli, Alessia Merz, Corrado Stajano, Italo Zilioli... ► romadailynews.it
Filler episode di supernatural: i 10 migliori classificati
Il mondo delle serie televisive è ricco di episodi che, pur non contribuendo direttamente allo svil... ► jumptheshark.it
Milan Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”
Berisha, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedi... ► pianetamilan.it
A Kupiansk, lontano dall’Onu e dalla pace, succede di tutto
«E cosa vuol dire pace?» chiede Andriy al terzo bicchiere di “Coca speciale”. Il proprietario o la ... ► ilmanifesto.it
La regina del mattone, il fan del Circeo, chi guadagna più di Meloni. Beni e redditi dei parlamentari romani
C’è chi, con la carica da parlamentare, ha raddoppiato il proprio reddito, ma si accontenta comunq... ► romatoday.it
Redenzione di flyte in slow horses stagione 5 dopo il fallimento della stagione 4
La serie televisiva Slow Horses si conferma tra i thriller più apprezzati degli ultimi anni, grazie... ► jumptheshark.it
La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni
Dopo quarant’anni di servizio per la Marina Militare italiana, la storica portaerei Giuseppe Garib... ► open.online
Accadde oggi: 24 settembre, debutta Nevermind dei Nirvana
L’album consacrò definitivamente la band, arrivando a vendere circa 30 milioni di copie Il 24 sette... ► fremondoweb.com
Peschereccio affonda al largo di Punta Penne: equipaggio salvato dai vigili del fuoco
BRINDISI - Il peschereccio è affondato, ma le persone a bordo si sono salvate, grazie all'interven... ► brindisireport.it
Stasera in TV: programma, film e show del mercoledì 24 settembre 2025
La programmazione televisiva di questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, offre un’ampia varietà di... ► jumptheshark.it
24 settembre, dalla Toscana all’Umbria: gli eventi speciali dell’autunno
Firenze, 22 settembre 2025 – Dalla Toscana all’Umbria e non solo. In autunno l’Italia rivela un vol... ► lanazione.it
Sanità territoriale, l’Agenas certifica il fallimento del Pnrr
È allarme rosso per la riforma della sanità territoriale. Manca meno di un anno alla fine del Pnrr,... ► ilmanifesto.it
Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”
In Milan-Lecce di stasera Christian Pulisic ha messo nuovamente la sua firma: gol appena entrato in ... ► pianetamilan.it
Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi
Auto blu, consulenze, pranzi e cene in mensa, convegni, servizi di pulizia e persino visite medich... ► open.online
Il Milan non fa sconti: tre gol al Lecce rimasto in dieci dopo appena 18 minuti
MILANO - Il Lecce esce mestamente dalla Coppa Italia davanti a un Milan che passeggia sulla condiz... ► lecceprima.it
Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Da Trump critiche legittime e condivisibili sulle proposte... ► open.online
Pronostici di oggi 24 settembre: Nizza Roma in Europa League, Coppa Italia, La Liga
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 24 settembre. Il bis di Gasperini in Europa leagu... ► infobetting.com
Trump: “Ucraina può riconquistare territori occupati da Russia”
(Adnkronos) – L'Ucraina può riconquistare tutto il territorio occupato dalla Russia, i paesi della ... ► webmagazine24.it
Landucci: “Il Napoli è forte, ma vi svelo il nostro approccio. Decisiva? Siamo alla quinta giornata”, poi l’annuncio sulla rosa azzurra
Il Milan è pronto a sfidare il Napoli in Serie A, dopo la dimostrazione di forza in Coppa Italia co... ► spazionapoli.it
M.O., il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà" | Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento"
Schlein: "Dal premier giochi di prestigio sulla Palestina". Macron: "Trump vuole il Nobel per la Pac... ► tgcom24.mediaset.it
Curde, abiti e storia
Nata a Vienna e cresciuta negli Stati Uniti, Lara Dizeyee è una stilista e artista curda. Figlia de... ► ilmanifesto.it