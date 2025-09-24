Kellogg' s presenta la linea Oaties fra gusto e suono
Milano, 24 set. - Una nuova linea, fra gusto e suono. Kellogg's ha presentato giovedì 18 settembre l'innovativa gamma "Kellogg's Oaties" con prodotti a base di avena per la colazione e spuntini che mira a un rivoluzionario equilibrio fra gusto e suono, come spiega Giuliana Gentile, Responsabile della Comunicazione di Kellanova Italia: "Abbiamo lanciato oggi, presentato ufficialmente, la nostra nuova linea di prodotti Kellogg's Oaties a base di avena croccante, sia nel formato cereali che nel formato snack barrette ed è un prodotto con almeno il 55% di avena appositamente pensato per la famiglia nei vari momenti della giornata, quindi partendo dalla colazione ma anche come uno spuntino equilibrato e gustoso nei vari momenti della giornata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: kellogg - presenta
È stato un bellissimo pomeriggio di basket! A.D. Prosport Arcore presente alla tappa milanese del Kellogg's Minibasket Tour con Comitato Regionale FIP Lombardia e Kellogg's Italia. Solo divertimento al Playground Goya e tutti pronti per una nuova stagione! - facebook.com Vai su Facebook
Kellogg's presenta la linea Oaties fra gusto e suono; KELLOGG’S PRESENTA “THE OATIES HOUSE”: UN VIAGGIO TRA GUSTO E SUONO ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA LINEA KELLOGG’S OATIES; Kellogg’s Oaties, l’avena diventa super croccante.
Debutta la nuova linea Kellogg’s Oaties presentata nella The Oaties House - Secondo un’indagine condotta da Kellogg’s insieme a YouGov, per circa la metà di chi consuma cereali a colazione la croccantezza è un elemento imprescindibile per rendere perfetto il primo pasto della ... Scrive foodaffairs.it
Colazione in musica: a Milano debutta “The Oaties House” di Kellogg’s - A Milano nasce “The Oaties House”, l’esperienza multisensoriale che celebra l’arrivo della nuova linea Kellogg’s a base di avena croccante. Segnala msn.com