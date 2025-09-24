Milano, 24 set. - Una nuova linea, fra gusto e suono. Kellogg's ha presentato giovedì 18 settembre l'innovativa gamma "Kellogg's Oaties" con prodotti a base di avena per la colazione e spuntini che mira a un rivoluzionario equilibrio fra gusto e suono, come spiega Giuliana Gentile, Responsabile della Comunicazione di Kellanova Italia: "Abbiamo lanciato oggi, presentato ufficialmente, la nostra nuova linea di prodotti Kellogg's Oaties a base di avena croccante, sia nel formato cereali che nel formato snack barrette ed è un prodotto con almeno il 55% di avena appositamente pensato per la famiglia nei vari momenti della giornata, quindi partendo dalla colazione ma anche come uno spuntino equilibrato e gustoso nei vari momenti della giornata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kellogg's presenta la linea "Oaties" fra gusto e suono