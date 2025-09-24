Keanu Reeves si è sposato in segreto con Alexandra Grant | interviene l’attore
Keanu Reeves si è sposato con la compagna di lunga data, Alexandra Grant? Negli ultimi giorni, è circolata questa indiscrezione sui social. Nel 2019, il debutto ufficiale della coppia, che è sempre stata estremamente riservata sulla propria relazione. Ma la coppia non sarebbe convolata a nozze in gran segreto, come inizialmente riportato dai media. Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati. A smentire le voci che circolano sul presunto matrimonio segreto tra Keanu Reeves e Alexandra Grant è stato l’attore stesso mediante il suo agente: “Non è vero. Non sono sposati”, un commento secco, affidato a People, che mette a tacere le voci che si sono diffuse in poche ore sui social, tanto da aver indotto qualcuno a realizzare uno scatto del matrimonio con l’IA. 🔗 Leggi su Dilei.it
Keanu Reeves ha sposato in segreto Alexandra Grant durante il viaggio estivo in Europa: “volevano qualcosa che fosse solo per loro” - Il viaggio in Europa per Keanu Reeves e Alexandra Grant è stato più romantico del solito: i due si sono sposati in gran segreto! Si legge su cinematographe.it