Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati | Notizia fake vera felicità

No, Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati: a smentire le voci ha pensato l’agente dell’attore 61enne, intervenuto per gettare acqua sul fuoco dei rumor che hanno iniziato a diffondersi nei giorni scorsi, oltreché la stessa Grant. Il primo a suggerire che la coppia avesse detto “sì” era stato il sito americano Radar Online, parlando di una intima cerimonia estiva in Europa. L’agente della star di Matrix è però intervenuto per smentire, seguito poi da Grant, che su Instagram ha diffuso una foto in cui si scambia un bacio con il compagno ironizzando: «La condivido per ringraziare tutti per le congratulazioni per il nostro matrimonio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati: «Notizia fake, vera felicità»

In questa notizia si parla di: keanu - reeves

Keanu reeves e il ruolo da sogno nel marvel dopo l’arrivo di mephisto

Quando Keanu Reeves fu stroncato in Dracula: la performance più contestata della sua carriera

Keanu Reeves è un angelo nel trailer della commedia Good Fortune

Su licenza ufficiale John Wick il leggendario Baba Yaga interpretato da Keanu Reeves per nuova collezione Hot Toys - facebook.com Vai su Facebook

Keanu Reeves, interprete di Johnny Silverhand in #Cyberpunk2077, sarebbe più che felice di tornare a vestire i panni del personaggio in Cyberpunk 2. - X Vai su X

Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati: «Notizia fake, vera felicità»; Keanu Reeves: tutta la verità sul suo matrimonio con Alexandra Grant; “Keanu Reeves si è sposato in segreto con Alexandra Grant”: interviene l’attore.

Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati: «Notizia fake, vera felicità» - Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati, a smentirlo l'agente dell'attore 61enne, dopo i rumor. Come scrive amica.it

Alexandra Grant e Keanu Reeves: smentite le nozze segrete tra la coppia - Voci di nozze tra Keanu Reeves e Alexandra Grant hanno incendiato il web. Riporta alfemminile.com