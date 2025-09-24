Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati l'attore smentisce la notizia delle presunte nozze

Keanu Reeves e Alexandra Grant non sono sposati. La smentita è arrivata dall'agente dell'attore che, quindi, ha dichiarato che la coppia non è convolata a nozze, come si vociferava da un po'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

