Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati l'attore smentisce la notizia delle presunte nozze

Keanu Reeves e Alexandra Grant non sono sposati. La smentita è arrivata dall'agente dell'attore che, quindi, ha dichiarato che la coppia non è convolata a nozze, come si vociferava da un po'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

keanu reeves alexandra grantKeanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati, l’attore smentisce la notizia delle presunte nozze - La smentita è arrivata dall'agente dell'attore che, quindi, ha dichiarato che la coppia non è convolata ... Scrive fanpage.it

keanu reeves alexandra grantKeanu Reeves e Alexandra Grant sposati? Facciamo chiarezza - Keanu Reeves e Alexandra Grant non sono sposati, ma condividono una relazione felice e piena di complicità. Come scrive lascimmiapensa.com

