Karate Il ferrarese Riccardo Succi sul podio mondiale a Cadice | a 16 anni conquista il bronzo

Un giovane ferrarese sul podio mondiale di karate. Si tratta dell’importante risultato ottenuto da Riccardo Succi dello Yama Arashi Dojo Ferrara a San fernando di Cadiz in Spagna, dove si svolti i campionati del mondo Wska di karate-Shotokan tradizionale. Al Pabellòn municipal ‘Manuel Prado’ di Cadice, le squadre italiane di Karate hanno conquistato il terzo posto come kadetti femminile, in combattimento e il terzo posto come kadetti maschile, sempre in combattimento. Nello specifico tra i giovani atleti azzurri, ha gareggiato l’atleta Riccardo Succi accompagnato dal maestro e padre Marco Succi dello Yama Arashi Dojo di Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

