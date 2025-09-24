Juventus Women Schatzer festeggia dopo il gol decisivo contro l’Inter | Siamo venute qui per vincere questo torneo Contro la Roma sarà una partita difficile come sempre

Juventus Women, Schatzer festeggia dopo il gol decisivo contro l'Inter: tutte le dichiarazioni del centrocampista. È Eva Schatzer l'eroina della semifinale di Serie A Women's Cup. Suo il gol del definitivo 2-1 che ha permesso alla Juventus Women di battere l' Inter e di conquistare un posto nella finale di sabato contro la Roma. Al termine della partita, la giovane centrocampista bianconera ha commentato a caldo la vittoria e l'emozione per la sua prima, pesantissima, rete stagionale. PAROLE – «Noi siamo venute qui per vincere questo torneo e il primo passo era vincere oggi. Abbiamo giocato un buon match, soffrendo anche nel finale.

L'altoatesina Eva Schatzer festeggia lo scudetto con la Juventus: stagione super per la centrocampista di Bressanone che ha conquistato anche la Nazionale; Women’s Champions League, Paris Saint-Germain - Juventus 1-2 | Video, gol e highlights; Cristiana Girelli festeggia la semifinale cantando Jovanotti: Abbiamo fatto un sogno, siamo in semifinale.

