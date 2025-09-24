Juventus Women riecco Cascarino! La francese torna in campo contro l’Inter dopo la rottura del crociato | l’incubo è finito
Juventus Women, riecco Cascarino! Tutti i dettagli sul rientro in campo del difensore bianconero. Ci sono momenti che valgono più di un gol. Al 75? minuto del big match tra Juventus Women e Inter, il cronometro si è idealmente fermato per celebrare la fine di un incubo: il ritorno in campo di Estelle Cascarino. Il difensore francese, subentrata al posto di Carbonell, ha rimesso piede sul terreno di gioco dopo un calvario durato più di nove mesi. JUVENTUS WOMEN INTER LIVE La sfortuna si era accanita sulla giocatrice bianconera lo scorso 5 dicembre 2024. In quella data, gli esami strumentali avevano emesso il più crudele dei verdetti: lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
Derby d’Italia in semifinale di Serie a Women’s Cup per la #JuventusWomen Segui con noi #JuveInter LIVE - X Vai su X
#Canzi in vista della semifinale della #JuventusWomen ? Le parole del mister - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women, Canzi: Vogliamo onorare la competizione. Out Girelli" - Max Canzi, allenatore delle Juventus Women, ha parlato alla viglia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Scrive tuttomercatoweb.com
Juventus Women, Tatiana Pinto: "È il club perfetto per chi vuole vincere e competere" - Ufficializzata questo pomeriggio, la nuova centrocampista della Juventus Women Tatiana Pinto ha parlato ai canali ufficiali del club, per raccontare le sue prime emozioni al momento de suo arrivo in ... Da tuttomercatoweb.com