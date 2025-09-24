Juventus Women riecco Cascarino! La francese torna in campo contro l’Inter dopo la rottura del crociato | l’incubo è finito

Juventus Women, riecco Cascarino! Tutti i dettagli sul rientro in campo del difensore bianconero. Ci sono momenti che valgono più di un gol. Al 75? minuto del big match tra Juventus Women e Inter, il cronometro si è idealmente fermato per celebrare la fine di un incubo: il ritorno in campo di Estelle Cascarino. Il difensore francese, subentrata al posto di Carbonell, ha rimesso piede sul terreno di gioco dopo un calvario durato più di nove mesi. JUVENTUS WOMEN INTER LIVE La sfortuna si era accanita sulla giocatrice bianconera lo scorso 5 dicembre 2024. In quella data, gli esami strumentali avevano emesso il più crudele dei verdetti: lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

