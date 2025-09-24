Juventus Women manca sempre meno alla sfida contro l’Inter | tutte le statistiche e quello che c’è da sapere sul derby d’Italia in Serie A Women’s Cup
Juventus Women, manca sempre meno alla sfida contro l’Inter: l’analisi del match delle bianconere di Canzi. Alle ore 18:30 di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, la Juventus Women sfiderà l’Inter allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia in occasione della semifinale della Serie A Women’s Cup. Ecco tutte le statistiche pubblicate dal club bianconero. STATISTICHE GENERALI. La Juventus è, con la Roma, una delle due squadre che hanno subito meno tiri in porta finora in Serie A Women’s Cup: 10 ciascuna. Allo stesso tempo, la formazione bianconera, pur essendo seconda per conclusioni totali (51, meno solo del Como Women – 66) ne ha indirizzate solo 15 nello specchio, registrando il terzo peggior dato in termini di precisione: 37. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
