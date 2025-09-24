Juventus Women Krumbiegel va in tribuna contro l’Inter | ecco le sue condizioni Novità anche su Walti | tutti i dettagli

di Mauro Munno Juventus Women, Krumbiegel va in tribuna contro l’Inter: i dettagli sulle sue condizioni e su quelle di Walti. Nel giorno del big match di campionato contro l’ Inter, le Juventus Women dovrà fare a meno di due pedine importanti. Sia Krumbiegel che la svizzera Lia Wälti non sono state inserite assisteranno alla partita dalla tribuna. Le loro assenze sono dovute a due situazioni differenti. JUVENTUS WOMEN INTER LIVE Per quanto riguarda Paulina Krumbiegel, come appreso da , si tratta di un piccolo ma fastidioso infortunio dell’ultimo minuto. La classe 2000, infatti, ha subito una botta durante una delle ultime sessioni di allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

