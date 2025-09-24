Juventus Women Krumbiegel va in tribuna contro l’Inter | ecco le sue condizioni Novità anche su Walti | tutti i dettagli
di Mauro Munno Juventus Women, Krumbiegel va in tribuna contro l’Inter: i dettagli sulle sue condizioni e su quelle di Walti. Nel giorno del big match di campionato contro l’ Inter, le Juventus Women dovrà fare a meno di due pedine importanti. Sia Krumbiegel che la svizzera Lia Wälti non sono state inserite assisteranno alla partita dalla tribuna. Le loro assenze sono dovute a due situazioni differenti. JUVENTUS WOMEN INTER LIVE Per quanto riguarda Paulina Krumbiegel, come appreso da , si tratta di un piccolo ma fastidioso infortunio dell’ultimo minuto. La classe 2000, infatti, ha subito una botta durante una delle ultime sessioni di allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
Derby d'Italia per la Juventus Women Serie A Women’s Cup ? Semifinale Inter Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia (NA) ? 18:30 CEST - X Vai su X
#Canzi in vista della semifinale della #JuventusWomen ? Le parole del mister - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women in campo contro il Borussia Dortmund: la diretta LIVE delle bianconere; La Juventus è campione d'Italia: Girelli affonda il Milan, festa scudetto Women; Serie A Women’s Cup | Juventus-Lazio Women 0-1: Visentin al 93', biancazzurre in final 4.
Serie A femminile, Juventus Women-Napoli 4-0. Bianconere travolgenti: gol e highlights - Nella terza giornata del girone A della Serie A Women’s Cup, le bianconere superano il Napoli con un netto 4- Segnala torinotoday.it
Women's Cup, le formazioni ufficiali di Juventus Women-Napoli - Napoli, match valido per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Women's Cup. tuttojuve.com scrive