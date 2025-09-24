Juventus Women Inter LIVE | tra pochi minuti si comincia

Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la semifinale di Serie A Women's Cup. La Juventus Women, qualificatasi da miglior seconda alla Final 4 di Serie A Women's Cup, affronta l' Inter in semifinale allo Stadio Menti di Castellammare. Chi vince affronta la Roma, sabato, in finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Inter 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-5-2): De Jong; Lenzini, Calligaris, Kullberg; Bonansea, Pinto, Brighton, Godo, Carbonell; Beccari, Cambiaghi.

In questa notizia si parla di: juventus - women

