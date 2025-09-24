Juventus Women Inter 2-1 | Cambiaghi-Schatzer per la finale

Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la semifinale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women, qualificatasi da miglior seconda alla Final 4 di Serie A Women’s Cup, batte l’ Inter in semifinale allo Stadio Menti di Castellammare. Sarà finale, sabato, contro la Roma. Juventus Women Inter 2-1: sintesi e moviola. 2? Colpo di testa di Godo – Arriva indisturbata sul secondo palo sulla punizione di Brighton. Ma non inquadra lo specchio 5? Colleziona angoli l’Inter – Le nerazzurre hanno ora preso l’iniziativa 7? Cambiaghi fermata da Andres – Poteva involarsi la bianconera ma viene arginata dall’esperienza della spagnola 13? Tiro Glionna – Grande imbucata di Tomasevic per l’esterna nerazzurra che rientra sul destro e cerca il secondo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

