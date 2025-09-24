Juventus Women Inter 0-0 LIVE | Godo pericolosa di testa in avvio

Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la semifinale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women, qualificatasi da miglior seconda alla Final 4 di Serie A Women’s Cup, affronta l’ Inter in semifinale allo Stadio Menti di Castellammare. Chi vince affronta la Roma, sabato, in finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 0-0: sintesi e moviola. 2? Colpo di testa di Godo – Arriva indisturbata sul secondo palo sulla punizione di Brighton. Ma non inquadra lo specchio 5? Colleziona angoli l’Inter – Le nerazzurre hanno ora preso l’iniziativa 7? Cambiaghi fermata da Andres – Poteva involarsi la bianconera ma viene arginata dall’esperienza della spagnola Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 0-0 LIVE: Godo pericolosa di testa in avvio

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

Derby d'Italia per la Juventus Women Serie A Women’s Cup ? Semifinale Inter Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia (NA) ? 18:30 CEST - X Vai su X

#Canzi in vista della semifinale della #JuventusWomen ? Le parole del mister - facebook.com Vai su Facebook

Serie A Women's Cup, Juventus-Inter 0-0 LIVE; Poule Scudetto | Juventus Women-Inter | La partita; Juventus ancora in corsa per la Final Four: 4-0 al Napoli Women. En plein Lazio, che batte 3-1 il Parma.

Juventus Women-Inter, ecco dove sarà visibile il match di Serie A Women’s Cup - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la sfida tra le Women e l'Inter che si giocherà mercoledì alle 18:30: "Mercoledì ... Secondo tuttojuve.com

Juventus Women, manca sempre meno alla sfida contro l’Inter: tutte le statistiche e quello che c’è da sapere sul derby d’Italia in Serie A Women’s Cup - Juventus Women, manca sempre meno alla sfida contro l’Inter: l’analisi del match delle bianconere di Canzi Alle ore 18:30 di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, la Juventus Women sfiderà l’Inter allo s ... Segnala juventusnews24.com