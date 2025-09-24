Juventus Women ecco quale sarà l’avversaria delle bianconere in finale di Serie A Women’s Cup | data orario e quello che c’è da sapere
Juventus Women, ecco quale sarà l’avversaria delle bianconere: tutti i dettagli sulla finale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women conquistano un’altra finale. Le bianconere hanno superato l’ Inter per 2-1 nella semifinale della Serie A Women’s Cup, al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Grazie a questo successo, le ragazze di Massimiliano Canzi si giocheranno il primo trofeo stagionale contro la Roma, in una sfida che si preannuncia spettacolare. Per le bianconere si tratta della seconda vittoria stagionale contro le nerazzurre, dopo il successo ottenuto nella finale della “The Women’s Cup”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
