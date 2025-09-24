Juventus Women conquista la finale

Una vittoria sofferta La della Serie A Women’s Cup con un 2-1 sull’Inter, in una gara giocata il 20 settembre 2025 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Le bianconere di Massimiliano Canzi hanno aperto le marcature con Michela Cambiaghi, che ha segnato su punizione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus Women conquista la finale

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

Derby d’Italia in semifinale di Serie a Women’s Cup per la #JuventusWomen Segui con noi #JuveInter LIVE - X Vai su X

#Canzi in vista della semifinale della #JuventusWomen ? Le parole del mister - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus Women piega l’Inter nel derby d’Italia: la The Women’s Cup è bianconera; La Juventus Women U19 trionfa anche in Coppa Italia!; Regine d’Italia: la Juventus Women domina la Roma e conquista la quarta Coppa Italia – Le immagini della festa.

Canzi esulta dopo la vittoria della Juventus Women: «Partita durissima ma siamo felici, mi complimento con De Jong. Contro la Roma sarà un bellissimo match. Su Cascarino…» - Canzi esulta dopo la vittoria della Juventus Women: tutte le dichiarazioni del mister dopo il match La Juventus Women conquista la finale della Serie A Women’s Cup al termine di una battaglia. Secondo juventusnews24.com

Juventus Women, ecco quale sarà l’avversaria delle bianconere in finale di Serie A Women’s Cup: data, orario e quello che c’è da sapere - Juventus Women, ecco quale sarà l’avversaria delle bianconere: tutti i dettagli sulla finale di Serie A Women’s Cup La Juventus Women conquistano un’altra finale. Da juventusnews24.com