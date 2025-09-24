Juventus vs Atalanta big match il 27 settembre

Ilprimatonazionale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orario e dove vedere: un sabato di fuoco Sabato 27 settembre 2025, alle 18:00, l’Allianz Stadium ospiterà Juventus vs Atalanta, un anticipo della quinta giornata di Serie A che promette scintille. I bianconeri di Igor Tudor, reduci dal pareggio con il Verona e dal 4-4 in Champions contro il Dortmund, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vs atalanta big match il 27 settembre

© Ilprimatonazionale.it - Juventus vs Atalanta, big match il 27 settembre

In questa notizia si parla di: juventus - atalanta

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Ederson Juventus, c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta: possibile testa a testa con i bianconeri

Retegui Juventus, sirene arabe per l’attaccante dell’Atalanta: cifra monstre per convincere il centravanti azzurro! I dettagli

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e streaming?; L'Atalanta perde i pezzi verso il Big match con la Juventus! 2 titolarissimi OUT, 1 recupero incerto; Una grande U23 supera per 5-1 la Juventus Next Gen.

juventus vs atalanta bigJuventus-Atalanta, Allianz Stadium già sold out per il big match - 00, quando la Juventus ospiterà l’ Atalanta nella quinta giornata di Serie A. Scrive calcioatalanta.it

juventus vs atalanta bigAtalanta, sei mesi senza sconfitte in trasferta: ora l’esame Juventus - Atalanta imbattuta in trasferta da marzo: 13 vittorie, 4 pareggi e solo 1 ko in 13 mesi. Segnala calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vs Atalanta Big