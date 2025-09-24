Juventus ufficiale Burgess | è il nuovo Director of Performance Compiti obiettivi e dettagli dal comunicato

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Darren Burgess alla Juventus: nominato nuovo Director of Performance. Ecco chi è e cosa farà in bianconero Darren Burgess è il Director of Performance della Juventus. Eco il comunicato del club bianconero: COMUNICATO – “La Juventus è lieta di annunciare l’arrivo di Darren Burgess che ricoprirà il ruolo di Director of Performance, collaborando a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus ufficiale burgess 232 il nuovo director of performance compiti obiettivi e dettagli dal comunicato

© Calcionews24.com - Juventus, ufficiale Burgess: è il nuovo Director of Performance. Compiti, obiettivi e dettagli dal comunicato

In questa notizia si parla di: juventus - ufficiale

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

Juventus, UFFICIALE la cessione di Mbangula: il comunicato del club

Juventus Women, ufficiale la cessione di Bennison al Real Madrid: il comunicato del club e tutti i dettagli dell’operazione

Chi è Burgess Juve il nuovo Director of Performance | un profilo da top club mondiale La sua storia e tutto quello che c’è da sapere; Juve l' ex Arsenal Darren Burgess è il nuovo director of performance; Burgess Juve annunciato il nuovo Director of Performance del club bianconero! Chi è quale sarà il suo ruolo e tutti i dettagli presenti nel comunicato.

juventus ufficiale burgess 232Nuovo innesto nella Juventus, Darren Burgess nominato Director of Performance. Tutti i dettagli - Nuovo innesto nell'organigramma della Juventus, che ha annunciato il nome di Darren Burgess come Director of Performance. Riporta tuttomercatoweb.com

juventus ufficiale burgess 232Darren Burgess nuovo Director of Performance, il comunicato ufficiale della Juventus - Dopo Damien Comolli come Amministratore Delegato affiancato da Giorgio Chiellini &#232; stato il turno di Francois Modesto come ... Secondo news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Ufficiale Burgess 232