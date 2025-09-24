Juventus Next Gen da record! Quali sono i segreti di un avvio di stagione mai visto – VIDEO di Marco Baridon
Juventus Next Gen, la squadra di Brambilla vola in Serie C: 11 punti in 6 gare, è la miglior partenza di sempre. Un mix di talento, esperienza e gioco. Un avvio di stagione che fa sognare e che entra di diritto nella storia del progetto. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla sta viaggiando a un ritmo senza precedenti nel campionato di Serie C, come dimostrano inequivocabilmente i numeri dopo le prime sei giornate. La squadra non solo vince e convince, ma lo fa registrando la miglior partenza di sempre da quando è nata la seconda squadra bianconera. Un percorso netto, frutto di un lavoro mirato e di un gruppo che sembra aver trovato la perfetta alchimia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - next
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club
Serie C Torres tra qualche ora in campo contro la Juventus Next Gen: la nostra scheda sui giovani bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
? #Juventus Next Gen, rimonta incredibile con la Torres: decide Pedro Felipe al 91’, Brambilla batte Pazienza! https://shorturl.at/ODZsk - X Vai su X
La Juve Next Gen la vince con un gran gol di Faticanti. L'hai visto? VIDEO; Novara e Juve Next Gen, che sfortuna! Crollo Pro. Bra, dov'è la vittoria? VIDEO; Serie C, girone B: Ecco gli highlights della vittoria della Juventus Next Gen contro il Livorno [VIDEO].
Juventus Next Gen-Torres 2-1: Macca e Pedro Felipe firmano la rimonta - Torres di Martedì 23 settembre 2025: rimonta ai sardi che avevano sbloccato a inizio ripresa con Musso, espulso Petriccione ... Riporta calciomagazine.net
Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Secondo tuttosport.com