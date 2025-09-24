Juventus Next Gen, la squadra di Brambilla vola in Serie C: 11 punti in 6 gare, è la miglior partenza di sempre. Un mix di talento, esperienza e gioco. Un avvio di stagione che fa sognare e che entra di diritto nella storia del progetto. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla sta viaggiando a un ritmo senza precedenti nel campionato di Serie C, come dimostrano inequivocabilmente i numeri dopo le prime sei giornate. La squadra non solo vince e convince, ma lo fa registrando la miglior partenza di sempre da quando è nata la seconda squadra bianconera. Un percorso netto, frutto di un lavoro mirato e di un gruppo che sembra aver trovato la perfetta alchimia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen da record! Quali sono i segreti di un avvio di stagione mai visto – VIDEO di Marco Baridon