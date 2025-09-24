Juventus Next Gen 11 gol stagionali da…11 marcatori diversi! L’essenza di squadra dato clamoroso in questo avvio di stagione da record per i bianconeri di Brambilla

di Marco Baridon Juventus Next Gen, 11 gol fin qui in stagione da.11 marcatori diversi! Dato clamoroso in questo inizio di stagione da record per Brambilla. Un avvio di stagione da record, una squadra che è prima di tutto un collettivo. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla sta incantando in questo inizio di campionato, non solo per i risultati, ma per un dato statistico che ha dell’incredibile: 11 gol segnati, 11 marcatori diversi. Un avvio da record: 11 punti in 6 partite. I giovani bianconeri non sono mai partiti così forte. Con 11 punti conquistati nelle prime 6 giornate, questa è la miglior partenza nella storia del progetto della Seconda Squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

