Juventus Damien Comolli verso la nomina ad amministratore delegato

A poche ore dalla chiusura dell’inchiesta Prisma, risolta con il prosciolto di Arrivabene e il patteggiamento di Agnelli, Nedved e Paratici, il club bianconero si prepara a un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta infatti, John Elkann, dopo aver affidato la gestione a Maurizio Scanavino e a un board tecnico, si appresta a rinnovare i vertici in vista dell’assemblea degli azionisti fissata per novembre. In questa fase di transizione il nome più forte è quello di Damien Comolli, arrivato a giugno come direttore generale: per lui si profila l’ingresso nel Cda e una possibile promozione ad amministratore delegato, con deleghe più ampie rispetto a oggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Juventus, Damien Comolli verso la nomina ad amministratore delegato

Anche Damien #Comolli, François #Modesto e Giorgio #Chiellini sugli spalti di Vinovo per #JuveBVB #Primavera

Il direttore generale della #Juventus Damien Comolli e il direttore tecnico François Modesto presenti a Vinovo per la sfida di Youth League #JuveBVB

