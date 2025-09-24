Juventus Comolli sempre più centrale | pronto il ruolo da Amministratore Delegato

Continua la rivoluzione societaria in casa Juventus. Infatti, dopo le dimissioni del vecchio Consiglio di Amministrazione, a causa dell’inchiesta Prisma, con il processo che si è concluso con il patteggiamento delle parti in causa, i bianconeri sono ripartiti da Maurizio Scanavino, scelto da Elkann per guidare il nuovo corso. Ora però la situazione sembrerebbe esser cambiata nuovamente, con il CDA attuale che dovrebbe lasciare spazio a un nuovo corso. L’assemblea degli azionisti, in programma a inizio novembre, si preannuncerebbe già da ora bollente. Chi dovrebbe assumere un ruolo più centrale all’interno del CDA bianconero è Damien Comolli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

