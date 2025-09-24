Juve l' ex Arsenal Darren Burgess è il nuovo director of performance

L'australiano è riconosciuto e stimato come uno dei più importanti performance manager del mondo e porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale nella leadership sportiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, l'ex Arsenal Darren Burgess è il nuovo director of performance

Darren Burgess, la Juve ha scelto il nuovo Director of Performance: chi è e cosa farà - I bianconeri hanno comunicato una nuova figura pronta ad entrare nello staff per aumentare il livello delle prestazioni della squadra ... Riporta tuttosport.com

Nuovo innesto nella Juventus, Darren Burgess nominato Director of Performance. Tutti i dettagli - Nuovo innesto nell'organigramma della Juventus, che ha annunciato il nome di Darren Burgess come Director of Performance. Secondo tuttomercatoweb.com