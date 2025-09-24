Juve che succede all' attacco? Anche il Cagliari crea più dei bianconeri
Nelle prime cinque partite stagionali la squadra di Tudor ha segnato un numero ragguardevole di gol, ma il suo indice di pericolosità offensiva è da metà classifica . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Juventus, cambio obiettivo in attacco: “Tudor vuole Lookman” - Comolli non ha ancora chiuso per Kolo Muani: la tentazione che porta all’atalantino chiama direttamente in causa il tecnico bianconero Messi in cascina i primi tre punti della stagione grazie alla ... Riporta calciomercato.it
Juve, Moggi attacca l'Inter: 'Anche dopo Calciopoli, il distacco è lo stesso' - Luciano Moggi torna a parlare della lotta scudetto su Libero: la Juve sfiderà stasera il Cagliari, ma la prestazione degli uomini di Allegri contro il Crotone non ha convinto l'ex dirigente bianconero ... Scrive calciomercato.com