Juve Atalanta probabili formazioni | Tudor riparte da queste certezze svelate le primissime sensazioni sui titolari allo Stadium Ma occhio a questa possibile sorpresa…

Juve Atalanta probabili formazioni: le primissime sensazioni sulle scelte di Tudor per il big match dell’Allianz Stadium. Occhio a questa sorpresa. Archiviata Verona, la Juve si prepara ad affrontare l’ Atalanta con l’artiglieria pesante. Per il big match di sabato pomeriggio (ore 18:00), Igor Tudor è pronto a schierare la sua formazione migliore, con il rientro di tutti i titolarissimi lasciati a riposo nell’ultimo turno di campionato. Torna il muro difensivo con Bremer. La notizia più importante è il ritorno al centro della difesa di Gleison Bremer. Dopo il turno di riposo, il leader brasiliano si riprenderà il suo posto, guidando un reparto che sarà completato dalle due certezze di questo avvio di stagione: Federico Gatti sul centro-destra e Lloyd Kelly sul centro-sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta probabili formazioni: Tudor riparte da queste certezze, svelate le primissime sensazioni sui titolari allo Stadium. Ma occhio a questa possibile sorpresa…

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l'Atalanta 2-1

Calciomercato Juve: Retegui verso l'Arabia, come lo sostituirà l'Atalanta?

