Juve Atalanta novità David | in quale ruolo potrebbe giocare Ed ecco la possibile decisione su Vlahovic Zhegrova Yildiz e Conceicao… Cosa succederà

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta, focus sulle decisioni in attacco di Tudor: novità su David, ecco cosa succederà per Yildiz, Conceicao, Vlahovic e Zhegrova. Basta esperimenti, si torna alle certezze. Per la delicata sfida di sabato contro l’ Atalanta, Igor Tudor è pronto a mettere da parte il “camice da scienziato” e ad affidarsi all’assetto che più ha dato garanzie in questo avvio di stagione. La sua Juve dovrebbe tornare al collaudato 3-4-2-1, con un undici che punta a restituire fiducia e punti di riferimento ai suoi uomini chiave. Lo riferisce Tuttosport. David torna al centro dell’attacco. La novità più importante riguarda Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta novit224 david in quale ruolo potrebbe giocare ed ecco la possibile decisione su vlahovic zhegrova yildiz e conceicao8230 cosa succeder224

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, novità David: in quale ruolo potrebbe giocare. Ed ecco la possibile decisione su Vlahovic, Zhegrova, Yildiz e Conceicao… Cosa succederà

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione

juve atalanta novit224 davidPagina 2 | David, esperimenti finiti: Juve-Atalanta nella comfort zone. E occhio a Zhegrova - Tudor lo ha provato sulla trequarti con scarsi risultati, ora il canadese è al lavoro per il sorpasso su Vlahovic ... Segnala tuttosport.com

juve atalanta novit224 davidDavid, esperimenti finiti: Juve-Atalanta nella comfort zone. E occhio a Zhegrova - Tudor lo ha provato sulla trequarti con scarsi risultati, ora il canadese è al lavoro per il sorpasso su Vlahovic ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Novit224 David