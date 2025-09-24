Jon Spencer torna in tour con ' Sick of being sick' allo Spazio Marte
Con l'arrivo dell'autunno a Cesena torna anche la musica dal vivo di Spazio Marte che, mercoledì 5 novembre, ospita il leggendario Jon Spencer. Il chitarrista, volto noto della scena musicale indipendente, americana e internazionale, sin dalla metà degli anni '80 è apprezzato per le sue. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: spencer - torna
Bud Spencer al Bad Elf, la statua 'della discordia' torna a Livorno: il regalo degli amici per i 50 anni di Mimmo Rosa. Foto e video
Jon Spencer feat. Macky Spider Bowman and Kendall Wind Torna in Italia il gentleman del rock’n’roll per 5 date! 04.11 @circolomagnolia Milano 05.11 @spazio_marte Cesena 06.11 @metropolisumbertide Umbertide 07.11 @dongmusicclub Macerata 08.11 - facebook.com Vai su Facebook
Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte; 5 date in Italia per Jon Spencer; Jon Spencer in Italia a novembre.