Jon Spencer torna in tour con ' Sick of being sick' allo Spazio Marte

Cesenatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo dell'autunno a Cesena torna anche la musica dal vivo di Spazio Marte che, mercoledì 5 novembre, ospita il leggendario Jon Spencer. Il chitarrista, volto noto della scena musicale indipendente, americana e internazionale, sin dalla metà degli anni '80 è apprezzato per le sue. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spencer - torna

Bud Spencer al Bad Elf, la statua 'della discordia' torna a Livorno: il regalo degli amici per i 50 anni di Mimmo Rosa. Foto e video

Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte

jon spencer torna tourJon Spencer allo Spazio Marte - Dopo un’edizione fra le più ricche di sempre, con tre concerti sold out, compreso l’ultimo emozionante show di Lucio ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jon Spencer Torna Tour