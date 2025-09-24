Jon Spencer torna in tour con ' Sick of being sick' allo Spazio Marte
Con l'arrivo dell'autunno a Cesena torna anche la musica dal vivo di Spazio Marte che, mercoledì 5 novembre, ospita il leggendario Jon Spencer. Il chitarrista, volto noto della scena musicale indipendente, americana e internazionale, sin dalla metà degli anni '80 è apprezzato per le sue. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: spencer - torna
Bud Spencer al Bad Elf, la statua 'della discordia' torna a Livorno: il regalo degli amici per i 50 anni di Mimmo Rosa. Foto e video
Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte
Jon Spencer feat. Macky Spider Bowman and Kendall Wind Torna in Italia il gentleman del rock’n’roll per 5 date! 04.11 @circolomagnolia Milano 05.11 @spazio_marte Cesena 06.11 @metropolisumbertide Umbertide 07.11 @dongmusicclub Macerata 08.11 - facebook.com Vai su Facebook
Jon Spencer allo Spazio Marte - Dopo un’edizione fra le più ricche di sempre, con tre concerti sold out, compreso l’ultimo emozionante show di Lucio ... Come scrive msn.com