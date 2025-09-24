Jimmy Kimmel torna live e attacca Trump | Ha provato a cancellarmi in ogni modo
«Come stavo dicendo prima di essere interrotto.». Jimmy Kimmel è tornato in onda e lo ha fatto nel suo stile. Dopo sei giorni di sospensione per alcuni commenti sulla morte di Charlie Kirk, il conduttore ha ripreso le redini del suo show in tarda serata su Abc ripartendo esattamente da dove aveva finito nell’ultimo appuntamento. Nel suo monologo di apertura, il comico e conduttore di diverse edizioni degli Oscar ha affrontato senza mezzi termini la controversia che ha colpito il programma, spiegando di non aver mai voluto scherzare sull’omicidio dell’attivista di destra. Poi un attacco a Donald Trump: « Ha provato a cancellarmi in tutti i modi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
