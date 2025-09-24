Jimmy Kimmel torna in TV una settimana dopo la sospensione ma Trump non ne è felice

A una settimana dalla sospensione del suo late show, ieri sera Jimmy Kimmel ha fatto il suo ritorno in TV. La trasmissione del conduttore statunitense -con cittadinanza italiana- aveva subito uno stop a causa di alcune esternazioni del conduttore in merito alla morte di Charlie Kirk e, in particolare, alla reazione di Donald Trump alla perdita del suo stretto collaboratore. A dire il vero, le parole di Kimmel non erano state in alcun modo offensive nei confronti dell’attivista repubblicano ucciso il 10 settembre. La ABC, tuttavia, aveva interpretato le sue battute come un tentativo di politicizzare l’omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jimmy Kimmel torna in TV una settimana dopo la sospensione (ma Trump non ne è felice)

