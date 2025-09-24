Jimmy Kimmel torna in TV Trump attacca ABC | Branco di perdenti lasciamo che Kimmel marcisca nei suoi bassi ascolti
Le polemiche attorno al caso Jimmy Kimmel non sembrano intenzionate a fermarsi. Dopo la decisione di Disney (proprietaria di ABC) di reintegrare il comico e conduttore alla guida del suo Jimmy Kimmel Live, sospeso per le sue dichiarazioni sull’omicidio Charlie Kirk, la replica del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere. Sui social, infatti, attacca la ABC, rea di aver riammesso in onda il conduttore ieri sera: Non posso credere che la ABC Fake News abbia ridato il posto a Jimmy Kimmel. La Casa Bianca era stata informata dalla ABC che il suo programma era stato cancellato! Deve essere accaduto qualcosa nel frattempo perché il suo pubblico è SPARITO e il suo ‘talento’ non è mai esistito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump. Il tycoon minaccia Abc - Applausi e lacrime dopo la sospensione: 'Ci vuole coraggio per parlare contro questa amministrazione' (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione e attacca Trump: «Ha provato i tutti in modi a cancellarmi». Il presidente Usa: «Lasciamo che marcisca con i suoi pessimi ascolti» - Jimmy Kimmel torna in tv dopo una settimana di sospensione imposta dalla rete Abc e attacca Trump. Si legge su ilmessaggero.it