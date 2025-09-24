Le polemiche attorno al caso Jimmy Kimmel non sembrano intenzionate a fermarsi. Dopo la decisione di Disney (proprietaria di ABC) di reintegrare il comico e conduttore alla guida del suo Jimmy Kimmel Live, sospeso per le sue dichiarazioni sull’omicidio Charlie Kirk, la replica del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere. Sui social, infatti, attacca la ABC, rea di aver riammesso in onda il conduttore ieri sera: Non posso credere che la ABC Fake News abbia ridato il posto a Jimmy Kimmel. La Casa Bianca era stata informata dalla ABC che il suo programma era stato cancellato! Deve essere accaduto qualcosa nel frattempo perché il suo pubblico è SPARITO e il suo ‘talento’ non è mai esistito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Jimmy Kimmel torna in TV. Trump attacca ABC: "Branco di perdenti, lasciamo che Kimmel marcisca nei suoi bassi ascolti"