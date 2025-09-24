Jimmy Kimmel torna in tv | Non possiamo permettere al governo di controllare ciò che diciamo

24 set 2025

Commosso, il conduttore ha spiegato di non aver voluto sminuire la morte di Charlie Kirk, ma torna a difendere la libertà di parola. Accolto da una standing ovation del pubblico, Jimmy Kimmel ha fatto ritorno nello studio del Late Night dopo la sospensione di ABC inaugurando l'episodio con un emozionante monologo in cui ha ricordato Jack Paar, quando si ritirò per poi tornare al Tonight Show nel 1960. -"Come stavo dicendo prima di essere interrotto.", ha scherzato. Kimmel ha ringraziato i fan e anche coloro che "non supportano il mio programma e ciò in cui credo, ma sostengono il mio diritto di esprimere tali convinzioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

