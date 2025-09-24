Jimmy Kimmel torna in tv e si commuove parlando di Charlie Kirk | le immagini
Jimmy Kimmel è tornato in prima serata con il suo show ‘Jimmy Kimmel Live!’ dopo una sospensione di quasi una settimana ed è quasi scoppiato in lacrime nello spiegare che non stava cercando di scherzare sull’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk. “Non ho alcuna illusione di poter cambiare l’opinione di qualcuno, ma voglio chiarire una cosa, perché è importante per me come essere umano, e cioè che non è mai stata mia intenzione prendere alla leggera l’omicidio di un giovane ”, ha detto Kimmel con voce rotta, “non credo che ci sia nulla di divertente in questo”. “Né era mia intenzione incolpare alcun gruppo specifico per le azioni di quello che. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
(./.) “Spazzatura Democratica”, così reagisce Donald Trump al ritorno in video di Jimmy Kimmel. (2/2) @RSIInfo_ https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115256938634035559… - X Vai su X
Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione della scorsa settimana. Il conduttore riprende questa sera lo show - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: 'Ha provato in tutti i modi a cancellarmi'; Usa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione. Trump: Spazzatura democratica; Jimmy Kimmel torna in tv dopo lo stop. Non si scusa ma si commuove: “Non volevo sminuire la morte di Kirk”.
Jimmy Kimmel torna in tv commosso e si scusa per battute su omicidio Kirk - ' dopo una sospensione di quasi una settimana ed è quasi scoppiato in lacrime ... Da lapresse.it
Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: 'Ha provato in tutti i modi a cancellarmi' - Così Jimmy Kimmel ha esordito ieri sera, tornando in onda dopo una settimana di sospensione imposta dalla rete Abc. Si legge su ansa.it