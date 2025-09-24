Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione e attacca Trump | Ha provato a cancellarmi tycoon | Spazzatura democratica - VIDEO

Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione da Abc avvenuta in seguito alle sue frasi sull'omicidio Kirk e attacca Donald Trump. "Ha provato in tutti i modi a cancellarmi. Invece ha costretto.

Dopo una settimana di sospensione imposta da ABC, Jimmy Kimmel è tornato al timone del suo show "Jimmy Kimmel Live!

Jimmy Kimmel torna in tv dopo una settimana di sospensione imposta dalla rete Abc e attacca Trump.