Jimmy Kimmel torna in TV cosa ha detto | Non volevo sminuire la morte di Charlie Kirk La censura è illegale

Jimmy Kimmel è tornato in TV dopo la sospensione dei giorni scorsi. Il monologo del comico che ha chiarito di non aver mai voluto prendersi gioco dell'omicidio di un giovane uomo, che ritiene sia da attribuire al gesto di "un individuo profondamente disturbato". Si è commosso per le parole di Erika Kirk e ha condannato la censura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel

Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

(./.) “Spazzatura Democratica”, così reagisce Donald Trump al ritorno in video di Jimmy Kimmel. (2/2) @RSIInfo_ https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115256938634035559… - X Vai su X

Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione della scorsa settimana. Il conduttore riprende questa sera lo show - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione. Trump: Spazzatura democratica; Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: 'Ha provato in tutti i modi a cancellarmi'; Kimmel torna in tv dopo la sospensione: quasi in lacrime si scusa per i commenti su Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel torna in TV, cosa ha detto: “Non volevo sminuire la morte di Charlie Kirk. La censura è illegale” - Il monologo del comico che ha chiarito di non aver mai voluto prendersi gioco dell’omicidio di un giovane uomo, che ritiene sia da ... Riporta fanpage.it

Jimmy Kimmel torna in tv tra l'omaggio alla vedova Kirk e stoccate a Trump. Ira di Trump: "Non riesco a crederci" - Il comico ha spiegato che non intendeva "incolpare alcun gruppo specifico per le azioni di un individuo profondamente disturbato". msn.com scrive