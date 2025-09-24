Jimmy Kimmel torna in onda ma alcune reti non lo trasmettono | Trump ha fatto del suo meglio per cancellarmi ma alla fine ha costretto milioni di persone a guardare lo show

Jimmy Kimmel è tornato in onda con il suo show negli Stati Uniti. In molti attendevano le parole che il conduttore avrebbe utilizzato per il suo rientro dopo la sospensione della scorsa settimana decisa da parte di ABC. Dopo essere stato accolto, da parte della sua squadra, da un caloroso applauso durante le prove della puntata, Kimmel ha deciso di affrontare direttamente, davanti agli spettatori, la questione alla base della decisione di sospendere il suo programma. “Ho sentito parlare molto di ciò che dovrei dire e fare stasera. È la verità è che non credo che ciò che ho da dire farà molto la differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jimmy Kimmel torna in onda (ma alcune reti non lo trasmettono): “Trump ha fatto del suo meglio per cancellarmi, ma alla fine ha costretto milioni di persone a guardare lo show”

