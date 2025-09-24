Jimmy Kimmel torna in onda commosso e scherza su Trump | Non sa ridere alle battute ora ci distrarrà pubblicando i file su Epstein – Il video

Una standing ovation di due minuti. Gli occhi commossi e le prime parole di Jimmy Kimmel, ovviamente ironiche, dopo una settimana di silenzio: « Come stavo dicendo, prima che mi interrompessero. ». Una citazione di Donald Trump, al comizio in Pennsylvania nello stesso luogo dove era scampato all’attentato di un anno fa, che è stato un ironico preludio di una puntata in cui il celebre conduttore non risparmia nulla al presidente americano. «Sono grato alla Abc e a Disney che hanno deciso di rimandarmi in onda. Un fatto che li mette ingiustamente a rischio, perché Trump non sa incassare una battuta ». 🔗 Leggi su Open.online

