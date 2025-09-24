Jimmy Kimmel torna a esibirsi | ira di Trump

Il presidente americano Donald Trump critica la decisione della ABC di far tornare ad esibirsi Jimmy Kimmel. Il conduttore era stato sospeso sei giorni fa per i commenti che aveva fatto sulla morte di Charlie Kirk. USA: Jimmy Kimmel torna a esibirsi Jimmy Kimmel è tornato ad esibirsi in tarda serata dopo la revoca da parte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Jimmy Kimmel torna a esibirsi: ira di Trump

Jimmy Kimmel torna su ABC e attacca Trump: «Ha cercato di cancellarmi» - Nel suo primo monologo dopo la sospensione, il comico rivolge un potente j'accuse contro il presidente americano: «Ha costretto milioni di persone a guardare lo show. Lo riporta vanityfair.it

Jimmy Kimmel torna in TV, cosa ha detto: “Non volevo sminuire la morte di Charlie Kirk. La censura è illegale” - Il monologo del comico che ha chiarito di non aver mai voluto prendersi gioco dell’omicidio di un giovane uomo, che ritiene sia da ... Riporta fanpage.it