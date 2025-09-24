Jimmi Simpson entra nel cast di The Walking Dead | Dead City Stagione 3
Il candidato agli Emmy Jimmi Simpson ( Dark Matter ) è stato scelto come nuovo personaggio fisso della serie, al fianco di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, nella prossima The Walking Dead: Dead City – stagione 3, serie AMC. Simpson interpreterà Dillard, ma i dettagli sul personaggio sono ancora segreti. La produzione della terza stagione è in corso a Boston. The Walking Dead: Dead City segue Maggie (Cohan) e Negan (Morgan) mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, isolata dalla terraferma da molto tempo. Nella seconda stagione, nella crescente guerra per il controllo di Manhattan, Maggie e Negan si ritrovano intrappolati su fronti opposti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
