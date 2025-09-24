Jil Sander il debutto di Simone Bellotti è un' ode al minimalismo e un ritorno alle origini

Alla Milano Fashion Week sfila una nuova poetica che sa di precisione e prudenza, esplorata nel rispetto di ciò che la maison è sempre stata: la rappresentazione più elevata del minimalismo. Con la collezione Primavera-Estate 2026 di Jil Sander, inizia l'era (creativa) di Simone Bellotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jil Sander, il debutto di Simone Bellotti è un'ode al minimalismo (e un ritorno alle origini)

In questa notizia si parla di: sander - debutto

Alla vigilia della sfilata di debutto, il nuovo direttore creativo racconta come sarà il suo Jil Sander. E spiega che se la parola d'ordine della fondatrice era “purezza”, la sua è “onestà” - X Vai su X

Baz Luhrmann al Toronto International Film Festival per il debutto di "EPiC - ELVIS PRESLEY in CONCERT" Guardando questo breve video potete farvi un'idea delle canzoni che ascolteremo nel film. ELVIS Is still Taking Care of Business #elvis - facebook.com Vai su Facebook

Azzera e riparti: il debutto di Simone Bellotti da Jil Sander; Jil Sander SS26: il debutto di Simone Bellotti è un’ode al DNA del marchio; Jil Sander, il debutto di Simone Bellotti è un'ode al minimalismo (e un ritorno alle origini).

Jil Sander, il debutto di Simone Bellotti è un'ode al minimalismo (e un ritorno alle origini) - Alla Milano Fashion Week sfila una nuova poetica che sa di precisione e prudenza, esplorata nel rispetto di ciò che la maison è sempre stata: la rappresentazione più elevata del minimalismo. Scrive vanityfair.it

«Il mio Jil Sander? Onesto e fedele a se stesso»: Simone Bellotti svela la sua visione del brand - Alla vigilia della sfilata di debutto, il nuovo direttore creativo racconta come sarà il suo Jil Sander. Come scrive vogue.it