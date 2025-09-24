Jil Sander il debutto di Simone Bellotti è un' ode al minimalismo e un ritorno alle origini

Alla Milano Fashion Week sfila una nuova poetica che sa di precisione e prudenza, esplorata nel rispetto di ciò che la maison è sempre stata: la rappresentazione più elevata del minimalismo. Con la collezione Primavera-Estate 2026 di Jil Sander, inizia l'era (creativa) di Simone Bellotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

