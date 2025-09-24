All’evento Agrofutura che si è tenuto ieri nella sala conferenze della Biblioteca Delfini di Modena si è parlato di sostenibilità e imprenditoria femminile con Jessica Rosval, chef del ristorante ’ Al Gatto Verde ’, da diversi anni impegnata anche in attività di solidarietà e nella valorizzazione dei prodotti del territorio. Per Rosval, intervistata dal vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, l’incontro con la tradizione italiana, e poi modenese, è stato folgorante. "Ho iniziato a Montreal – racconta la chef – lavorando nelle grandi cucine in stile francese. Quando, durante un viaggio in Europa, sono arrivata in Italia, mi sono innamorata del rispetto per il territorio, delle tradizioni e delle persone, e non sono più tornata a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jessica, il ’verde’ in cucina: "Così rispettiamo l’ambiente"