Jessica Chastain non è d’accordo con Apple per aver rimandato Profilo privato

Jessica Chastain ha rilasciato una dichiarazione in merito al rinvio della sua serie per Apple TV+, Profilo privato, affermando di “ non essere d’accordo ” con la piattaforma di streaming “ sulla decisione di sospendere l’uscita “. Martedì è stato annunciato che Apple sospenderà la serie dall’uscita prevista per il 26 settembre, una decisione ampiamente contestualizzata dal recente omicidio del commentatore politico di destra Charlie Kirk. In Profilo privato, Jessica Chastain interpreta un’investigatrice sotto copertura che si infiltra in gruppi d’odio online per prevenire l’estremismo interno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
