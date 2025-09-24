jessica chastain critica la decisione di apple di posticipare la sua nuova serie

Jessica Chastain critica il rinvio della serie The Savant da parte di Apple TV+. La nota attrice Jessica Chastain ha recentemente espresso il proprio disappunto riguardo alla decisione di Apple TV+ di posticipare la messa in onda della sua nuova produzione televisiva, The Savant. La dichiarazione è stata rilasciata attraverso un messaggio pubblicato sui social media, in cui l’attrice ha manifestato sia gratitudine per la collaborazione con lo streamer che una forte opposizione alla scelta di rimandare il progetto. il contenuto della dichiarazione di Jessica Chastain. Nell’annuncio su Instagram, Jessica Chastain ha sottolineato come apprezzi molto la partnership con Apple TV+, ma si è detta sorpresa e delusa dalla decisione di ritardare la trasmissione della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

