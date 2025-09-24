Jessica chastain critica la decisione di apple di posticipare la sua nuova serie
Jessica Chastain critica il rinvio della serie The Savant da parte di Apple TV+. La nota attrice Jessica Chastain ha recentemente espresso il proprio disappunto riguardo alla decisione di Apple TV+ di posticipare la messa in onda della sua nuova produzione televisiva, The Savant. La dichiarazione è stata rilasciata attraverso un messaggio pubblicato sui social media, in cui l’attrice ha manifestato sia gratitudine per la collaborazione con lo streamer che una forte opposizione alla scelta di rimandare il progetto. il contenuto della dichiarazione di Jessica Chastain. Nell’annuncio su Instagram, Jessica Chastain ha sottolineato come apprezzi molto la partnership con Apple TV+, ma si è detta sorpresa e delusa dalla decisione di ritardare la trasmissione della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Apple TV+ ha posticipato in maniera indefinita l'uscita della serie tv The Savant, con Jessica Chastain. La serie segue le vicende di un investigatore sotto copertura che si infiltra in gruppi di odio online per individuare e prevenire gli estremisti nazionali prima c - facebook.com Vai su Facebook
Profilo Privato troppo vicina alla realtà? Apple TV+ rimanda l'uscita della serie con Jessica Chastain - Sarebbe dovuta arrivare il 26 settembre in streaming la nuova serie Profilo Privato, con Jessica Chastain nei panni di un'investigatrice che cerca di sventare potenziali attentati infiltrandosi online ... Secondo comingsoon.it
Michel Franco torna a dirigere Jessica Chastain in Dreams, una critica dell'ipocrisia liberal americana - Michel Franco torna a dirigere Jessica Chastain dopo Memory, presentato al festival del cinema di Venezia nel 2023. Da wired.it